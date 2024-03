Chema Rodriguez szövetségi kapitány arról beszélt, hogy nagyon köszöni Magyarország, a szövetség, a családja támogatását, és hogy nagyon hálás hogy itt lehetett a csapattal, a családjával.

– Ebben az országban mindenki kedves, bartáságos, szeretem ezt az országot – tette hozzá a Magyar Kézilabda Szövetség videójában.

A MOL Tatabánya KC kapusa, Bartucz László, aki a selejtezők hőse is volt, sőt, a norvégok elleni meccsen (még a vereség ellenére is) a találkozó játékosa, a könnyeivel küzdve, a szavakat alig találva beszélt arról, hogy még nem fogta fel, hogy kijutottak az olimpiára, és hogy nagyon fáradt, és az Európa-bajnokság után is az volt már.

A kérdésre, hogy honnan volt meg a lelkierő fordítani a Portugália elleni meccs állásán, így válaszolt:

Hát magyarok vagyunk!

Az olimpia gyermekkori álom volt

A szintén tatabányai Ancsin Gábor elárulta, hogy Chema nem is csapatnak, hanem családnak nevezi a válogatottat. Párizs kapcsán pedig megjegyezte:

Az álmunk beteljesült! Kisgyerekként erről álmodtam.

Ha már kisgyermekkor. Ha valaki, hát a fiatal Imre Bence 9 éves volt, amikor Magyarország utoljára kvalifikálta magát az olimpiára kézilabdában. Most mosolyogva mesélt arról, hogy a tévében nézte anno Mikler Rolandot, Lékai Mátét, most pedig mérhetetlenül boldog, hogy együtt mennek az ötkarikás játékokra. A csapatkapitány Mikler Roli megköszönte a csapatnak a párizsi repjegyet, és arról is beszélt, hogy ezt a tatabányai meccset örökre elviszi magával.