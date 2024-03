Nagy Tamás légiós, Tatabányán kezdte a labdarúgó pályafutását. Középiskolás évei során több felnőtt csapatban is játszott. A közoktatási tanulmányai után úgy döntött hogy az Egyesült Államokban folytatja a karrierjét és tanulmányait.

Nagy Tamás a Roberts Wesleyan amerikai Egyetem csapatában teljesít

Forrás: Roberts Red Hawks

– A középiskola során is már foglalkozott labdarúgással Magyarországon, hogy jött az ötlet, hogy az Egyesült Államokban folytassa a pályafutását?

– A családomnak köszönhetően 4 éves korom óta a futball napi szinten jelen van az életemben. A Bárdosos éveim alatt játszottam Székesfehérváron a Főnixben, Tatabányán, Budaörsön, Komáromban, illetve futsaloztam Budaörsön és Újpesten is. Viszont a Komáromban töltött időszak alatt úgy éreztem, hogy valami másra van szükségem. Akkoriban a Netflixen néztem a Spencer című amerikai egyetemi életet bemutató sorozatot, innen jött az ötlet, hogy milyen jó lenne, ha én is ott lehetnék. Az amerikai egyetemi rendszerben a sport és az oktatás összekapcsolódik, és ennek köszönhetően ez egy vonzó lehetőségnek tűnt számomra. Így magas szinten tudok sportolni és tanulni is.

– A tatabányai Bárdos László Gimnáziumban járt. Milyenek voltak az itt eltöltött évei? Az egyik nagy esemény a Bárdos és az Árpád gimnáziumok között zajló csata, a Mikulás kupa. Ön is több éven át a Bárdos színeiben lépett pályára, hogy élte meg ezeket az eseményeket?

– Nehéz éveim voltak a Bárdosban. Rengeteget utaztam edzésekre, mérkőzésekre, de a mai napig hatalmas boldogsággal tölt el, hogy én a Bárdosba járhattam. Csak pozitív dolgokat tudok mondani az iskoláról, és sok nagyszerű embert ismertem meg.

Muszáj kiemelnem Papp Valéria osztályfőnökömet, aki mindig támogatott. Nála jobb mentort, osztályfőnököt nem is kaphattam volna.

A Mikulás Kupa egy olyan élmény, amit soha nem fogok elfelejteni. Telt házas csarnok, hatalmas hangulat, és örülök, hogy az 5 évem alatt 5 alkalommal sikerült a Bárdosnak megszerezni a kupát. Sajnos az elmúlt években nem volt lehetőségem hazautazni akkor, amikor a Mikulás Kupa zajlott, de követem, hogy ki nyeri a kupát az adott évben.

– Pont a korona vírus idején utazott ki, hogy élte meg az első napokat a tengerentúlon?

– 2020 augusztusában utaztam, a Covid miatt két hetes karanténnal kezdtem az amerikai álmom, a vezetőedző vett fel a repülőtéren és mentünk a Campusra. Nem volt egyszerű két hét, de a szobámban edzettem, illetve szükségem volt elkezdeni dolgozni, amint lehetséges. A karantén harmadik napján szereztem egy takarítói munkát a Campuson.

– A kint zajló ideje alatt sokat játszott Amerikában, ön mit tapasztalt, másabb kint a labdarúgás, mint Európában? Mit gondol mik a főbb eltérések a hazai és a kinti labdarúgó-kultúra között?

– Másabb a labdarúgás. Az első évben fizikálisan le voltam maradva és sokkal nagyobb tempó volt, mint amit én megtapasztaltam például Komáromban a felnőtt csapatnál. Illetve itt nem nagyon vigyáznak senkire az edzésen, nem nagyon húzza vissza senki a lábát, mert mindenki kezdő akar lenni. A csapat 90% külföldi volt (Dél-Afrika, Kanada, Uganda, Spanyolország, Anglia, Panama, Nigéria). Amikor ide érkeztem akkor csak egy pár amerikai játékos volt a keretben.

Viszont a folyamatos verseny mellett egy nagyon családias légkörbe érkeztem ahol mindenki összetartott és az edzésnek amint vége volt mindenki kibékült mindenkivel.

Az elmúlt években, viszont magasabb szerepben játszom, csapatkapitánynak választottak meg és bíznak bennem, hogy gólokkal fogom eldönteni a mérkőzéseket, aminek nagyon örülök és eddig sikerült is bizonyítanom.

Magyarországon is el tudná képzelni a jövőjét

Forrás: Roberts Red Hawks

– Már több mint három éve kint él, most, hogy bekerült az amerikai "vérkeringésbe", hogy telik egy átlagos napja?

– Jelenleg egy átlagos napon: edzek, tanulok és dolgozom. Próbálom minden napból a maximumot kihozni. Minél többet edzeni és minden nap egy kicsivel jobbnak lenni.

– Azt tudom, hogy a Flower City Unionban játszik, ami kint harmadosztályú csapatnak felel meg, Tatabányának van NBIII-as csapata, mit gondol, ha a két csapat egymás ellen lépne pályára mi lenne a mérkőzés végeredménye?

– Igen, azonban fontos kiemelni, hogy elsősorban a Roberts Wesleyan University játékosa vagyok. A tavaszi szezon után 2 hónapos szünetre kerülünk, és ebben az időszakban csatlakozom a Flower City csapatához.

Nagyon boldog vagyok, hogy megkerestek, mert ez egy fantasztikus lehetőség számomra, és Rochesterben a legjobb csapatról van szó, akiket mindenki ismer. A tavalyi évben megnyerték a konferenciát, majd a rájátszást is.

Fontos még kiemelni, hogy a Robertsnél engedélyezik számomra, hogy más csapatban is játsszak, de csak azzal a feltétellel, hogy mielőtt elkezdődik a felkészülés a Roberts csapatával, pihenjek egy kicsit, mivel az egyetemi szezon rendkívül megerőltető. 4 hónapon át gyakran játszunk hetente akár 2 mérkőzést is, és olyan hetek is előfordulnak, amikor csak 1-2 napot vagyunk otthon. Sokszor felmerül bennem a kérdés, hogy mi lenne, ha egy adott magyar csapat játszana ellenünk, és általában poénosan azt válaszolom, hogy az a csapat nyerne amelyikben én játszom. Viccet félretéve, Tatabányán sokat játszottam, és a jelenlegi csapatból is vannak barátaim. Szurkolok nekik, hogy feljussanak a másodosztályba.

– Mik a hosszútávú tervei és céljai? Szeretne majd hazajönni és itthon is folytatni vagy Amerikában találta meg a számításait?

– Nagy a kísértés, de 4 év után is van honvágyam. Remélem, hogy fogok kapni olyan felkérést, amely dönthet a hazatérésem irányában. Futballozni szeretnék, de fontos azt is tudni, hogy nekem a focin kívül, sportmenedzsment és marketing szakos üzleti diplomát fogok szerezni, és emellett edzői diplomát is szerzek. Ezért úgy gondolom, hogy gyümölcsöző tudással fogok rendelkezni, amely használható lesz bárhol a világban. Még nem döntöttem, így ez a kérdés a lehetőségektől fog függeni.