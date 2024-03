Pénteken kezdődött el a budapesti Westend Grand Prix verseny, ahol vármegyénk párbajtőrözői is megméretik magukat. Muhari Eszter fejezte be leghamarabb a mieink közül, hiszen a csoportkörben hat győzelmet követően azonnal a legjobb 64 közé jutott.

Muhari Eszter hibátlan csoportkör után jutott a főtáblára

Fotó: @PHOTOPAVIA / Forrás: FIE

Gnám Tamara öt győzelmet aratott a csoportkörben, majd két nyertes asszóval kiharcolta magának a főtáblára jutást. A szintén tatabányai Salamon Rékának egy nyertes asszó hiányzott a főtáblához. A tatai Kun Anna kiemeltként a főtáblán kezd vasárnap.

Szombaton a férfiak is megkezdik a szereplést a GP-n, a csoportkörben a tatabányai Kovács Gergely és a tatai Horváth Levente Zétény, valamint Keresztes Ádám is pástra lép. Vívni fog emellett az osztrák válogatott, ám tatabányai vívó, Josef Mahringer is.