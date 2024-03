Jól és lendületesen kezdett a tatabányai együttes, aztán a félidő dereka táján átvette a vezetést és az irányítást a hazai csapat. A vendégek játékát technikai hibák, rontott lövések jellemezték, és a Kék Tigrisek védekezése is hagyott némi kívánnivalót maga után, miközben a vendégek kapusa sem állt a helyzet magaslatán. Az említett hibák következményeként a Budakalász egyre megnyugtatóbb vezetést harcolt ki. A félidőben már ötgólos volt a Pest vármegyei alakulat előnye a dobogóért hajtó MOL Tatabánya ellen.

Pedro Rodriguez két gólt szerzett a MOL Tatabánya csapatában a döntetlenre végződött összecsapáson

Forrás: MOL Tatabánya KC

Felállt a padlóról a MOL Tatabánya, de fordítani már nem tudtak

A második játékrész elején éledezni látszott a Tatabánya és ezáltal a vendégek reményei is. A Djukics-legénység bő három perc leforgása alatt az ötgólos hátrányát egyre faragta, majd húsz-húszas állásnál utol is érte ellenfelét. Innentől pedig egy új mérkőzés kezdődött. Mindkét csapat meglehetősen ideges volt, ezt a sok-sok baki jelezte. Szinte nem futott egyetlen olyan támadás sem a pályán, amelyikben ne történt volna valamelyik fél részéről kisebb-nagyobb hiba. A találkozónak ebben a szakaszában azonban – ha csak egy-két góllal is, de – rendre a házigazdák vezettek, és a vendégek üldözték az eredményt. Így érkezett a két, a mezőnyben és a kapuk előtt is egyébként sokat rontó társaság a véghajrához, amelyben végül megosztoztak a pontokon. Ehhez azonban a meglehetősen „különleges” játékvezetés is drasztikusan hozzájárult.

Sibalin Jakab edző: — Két teljesen ellentétes félidőt produkáltunk. Az elsőben rengeteget hibáztunk. A második játékrészben rendeztük a sorainkat, és többször ott álltunk a lehetőség kapujában, hogy megnyerjük, lezárjuk a meccset. Ehelyett ismét jöttek az eladott labdák és a technikai hibák, kapufák. Pedig szépszámú a szurkolóink az utolsó pillanatig teljes erővel buzdítottak minket. Aztán a legvégén még jött néhány, enyhén szólva érdekes bírói ítélet, és az már sok volt a rosszból… Egy pontot ugyan szereztünk, de kettőt akartunk. Hát ez most így sikerült. Tesszük a dolgunkat tovább, és készülünk a Szeged elleni rangadóra.