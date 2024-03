Nagyon hosszúra nyúlt Komárom-Esztergom vármegyében a területi első osztály téli szünete, az utolsó mérkőzés óta nem kevesebb mint három és fél hónap telt el. Rögtön a tavaszi első fordulóban rangadóra kerül sor, ugyanis a listavezető Nyergesújfalu a negyedik helyezett Koppánymonostort látja vendégül. A hazaiak szakvezetője szerint is izgalmas ütközetre kell számítani, a monostoriak évek óta meghatározó szereplői a megyei foci első ligájának. A vendégeknek nagy lehetőség nyílik, hogy közelebb kerüljenek az éllovashoz, ám egy vereséggel már reménytelen helyzetbe kerülhetnek az aranyéremért folyó csatában. A két együttest jelenleg kilenc pont választja el egymástól.

A Kecskéd (fehérben) visszavágna a korábbi vereségért a megyei foci első osztályában a tataiaknak

Fotó: Flajsz Peter / Forrás: 24 Óra

Izgalmas tavasz elé nézünk a megyei fociban

Kiegyenlített mérkőzésnek ígérkezik a Kecskéd-Tata mérkőzés is. A hazaiak már nem nagyon álmodozhatnak bajnoki elsőségről, de a dobogóért még mindig harcban lehetnek, ehhez azonban mindenképpen nyerniük kellene a tataiak ellen, akik éppen a harmadik helyet foglalják el a tabellát. A Tata gárdája azonban nem fogja könnyen adni a bőrét, hiszen az öt pontos hátrány az első helyezett Nyergesújfaluhoz képest még bőven ledolgozható a bajnokság hátralévő szakaszában. A Kecskéd dolgát nem könnyíti meg, hogy a csapatot sérüléshullám sújtja. Ősszel a bajnokság első fordulójában a tataiak egy végletekig kiélezett meccsen, utolsó perces találattal tudtak győzni, a visszavágás is hajthatja a kecskédieket.

Ha az ember rápillant a tabellára, nem gondolná, hogy az utolsó helyen szerénykedő Vértesszőlős csapatának a meccseire érdemes lenne figyelni, azonban a télen alapos átalakult a gárda. Az egyik legnagyobb erősítés számukra, hogy tavasztól az NB1-es tapasztalatokkal bíró Hagymási Zoltán látja majd el a vezetőedzői feladatokat, de tudomásunk szerint a szakmai stáb többi részében is változások történtek. Ami pedig a keretet illeti, szintén nagy volt a játékosmozgás. Többek között egy palesztin válogatott kapussal erősítettek, aki korábban az NBIII-ban is megfordult. Rajta kívül többen csatlakoztak a tavaszra komolyabb terveket szövögető csapathoz, közöttük szintén van még magasabb osztályokban futballozó játékos. Első mérkőzésük azonban talán az egész tavasz egyik legnehezebb megmérettetése lesz, mivel a Nyergesújfalu egyik legfőbb riválisa, a második helyen tanyázó Zsámbék látogat hozzájuk a tavaszi szezon nyitómérkőzésén.

Területi I. osztály, 3. forduló, március 2., szombat 14.30.



Vértesszőlősi SE - Zsámbéki SK

Hagymási Zoltán, a Vértesszőlős vezetőedzője: — Egy mérkőzésen bármi megtörténhet, bármelyik csapat képes lehet legyőzni a másikat helyezéstől függetlenül. Sok játékost igazoltunk, vannak, akik az NBIII-ból érkeztek, köztük egy palesztin válogatott kapus. A felkészülésünk jól sikerült, sokat és jól edzettünk, úgyhogy bizakodó vagyok a meccsel és a tavasszal kapcsolatban is.

Március 3., vasárnap, 14.30.



Wati Kecskéd KSK - Tatai AC

Linczmaier László, a Kecskéd vezetőedzője: — Nem túl jó előjelekkel várjuk a rajtot, mivel sok a sérültünk, több játékosunk műtéten is átesett, ami miatt hónapokra kidőltek. Ennek ellenére természetesen nem adjuk fel, szeretnénk megnehezíteni a bajnokság egyik legjobb csapatának a dolgát.

Bábolnai SE - DG Tát

Józsa Péter, a Bábolna vezetőedzője: — Minden kezdet nehéz szokott lenni, ránk most ez különösen is igaz, mert a télen sokan távoztak tőlünk, a helyükre pedig kevesebben érkeztek. Nehéz lesz azért is, mert a két leggólerősebb játékosunk sérüléssel küzd, közülük csak az egyik lesz jó esetben is bevethető. Jöttek azonban fiatal játékosok is, velük a későbbiekben többet fognak találkozni a szurkolóink.

Vértessomló - Sárisáp BSE

Nagy Géza, a Vértessomló vezetőedzője: — Kíváncsi vagyok a szezonrajtra, nagyon hosszú téli szünet van mögöttünk, ilyenkor nehezebb felmérni, hogy hol tart a csapat. Több játékosunk távozott, páran éppen a hétvégi ellenfelünkhöz. A télen nem tudtunk úgy meccset játszani, hogy mindenki ott lett volna, de a bajnokira már teljes csapattal tudunk kiállni. Sérültjeink is tértek vissza, nagyon várjuk a rajtot.

Nyergesújfalu SE - Koppánymonostori SE

Gálicz Ferenc, a Nyergesújfalu vezetőedzője: — Nyolc hetes felkészülésen vagyunk túl, ami az infrastruktúránk miatt jól sikerült, végig tudtunk edzeni kint, igaz csak műfüvön. Nehéz meccsre számítok az első fordulóban, a Koppánymonostor évek óta meghatározó csapat a bajnokságban, de bizakodó vagyok, természetesen nyerni szeretnénk. A tavaszi célunk egyértelműen az első helyünk megőrzése, de ez is nehéz feladat lesz, hiszen több jó csapat is ott van az élmezőnyben, akik szeretnének minket letaszítani az első helyről.

Lábatlani ESE - Almásfüzítői SC

Karcagi Pál, a Lábatlan vezetőedzője: — Izgatottak vagyunk a rajtot illetően, háromesélyes meccsre számítok hétvégén. A felkészülésünk sajnos nem úgy alakult, ahogy terveztük, mivel páran távoztak tőlünk, miközben senkit nem sikerült szerződtetnünk. Az ifjúsági csapatból viszont a 16-ik életévét nemrég betöltő Bánhidi áron felkerült a felnőttekhez, vele sűrűbben találkozhatnak majd a szurkolók. Mindent egybevetve nehéz tavaszra számítok.