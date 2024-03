Sokan várták a megyei foci szerelmesei a vármegyében a Rédei KSE - Dad SE összecsapást, de nem is elsősorban a mérkőzés miatt. A találkozó előtt adták át ugyanis a 22 millió forintból elkészült rédei élőfüves focipályát, ahogyan arról már külön cikkünkben is beszámoltunk. Az ünneplés ezen a napon azonban csak az új pályának szólt, a dadi csapat könnyed győzelmével rondított bele kissé a hazaiak régóta várt napjába.

Kicsik és nagyok egyaránt használhatják az új megyei focipályát

Fotó: Flajsz Peter / Forrás: 24 Óra

A déli divízióban rögtön megszületett az idei év első nagy meglepetése. A téli szünetet a tabella tetején töltő Dunaalmás hazai pályán hullajtott pontokat, ezzel gyorsan izgalmasabbá téve az első helyért folyó küzdelmet. A listavezető együttes a negyedik helyen álló Banai KSK-t fogadta, szóval azért annyira nem volt ez egy előre lefutott ütközet, de aki bajnokságot akar nyerni, annak szinte kötelező a győzelem a saját pályájukon. Ennek megfelelően a dunaalmásiak a mérkőzés elején megszerezték a vezetést, de a későbbiekben nem tudták megszerezni a második, nyugalmat hozható találatot. A banaiak természetesen nem adták fel és a mérkőzés hajrájára fordulva sikerült is egalizálniuk. Több gól már nem született, így mindkét csapat egy ponttal gazdagodott, vagy éppen két ponttal szegényebb lett.

Későn jött a feltámadás

Nem sokon múlott azonban, hogy a Dunaalmás a ponthullajtás ellenére megőrizze a hat pontos előnyét. Az üldöző szerepét betöltő Császári SE szintén hazai pályán, egy szintén jobb erőkből álló gárdát fogadott a szákszendiek személyében. A félidei egy gólos hátrányt a hazaiak a második játékrész első támadásából ki tudták egyenlíteni, később viszont nagy küzdelem folyt a pályán, egyik csapat sem tudta a maga javára fordítani az eredményt. Amikor már mindenki készült elkönyvelni a döntetlent, érkezett a császári Horváth Tamás és megnyerte csapatának a mérkőzést. Ezzel a győzelemmel négy pontra megközelítették az éllovast.

A csoport legtöbb gólját hozó mérkőzésén a Bakonyszombathely a 70. percben már 6-0-ra vezetett a bajnokságban előttük álló Bokod ellen. A vendégek ugyan indítottak még egy rohamot, sikerült szerezniük is két gólt, de a feltámadás a részükről már későn jött. A szünetben még csak egyetlen árva gól volt, a második félidőben már kinyílt a gólzsák és meg sem álltak a csapatok nyolc találatig.

Nem ritka a sok gól egy megyei focimeccsen

A teljes vármegyét tekintve a legtöbb gól az Annavölgyi Bányász SE - Széchenyi TSE mérkőzésen esett, a csapatok meg sem álltak tizenegy találatig. Előzetesen is izgalmasnak ígérkezett a találkozó a tabellán elfoglalt helyezések alapján, a játékosok pedig ennek megfelelően estek egymásnak. Természetesen csak a szó jó értelmében. A gólgyártást a hazaiak kezdték meg a 7. percben, de nem sokkal később már érkezett is rá a válasz a vendégektől. A szünetre 3-3-as eredménnyel vonultak el a csapatok, amit pár vízilabda-mérkőzésen is megirigyelnének. A második játékrészben sem lassítottak, de ekkor leginkább az annavölgyiek voltak elemükben. Bár az utolsó 20 percben nem született egyetlen gól sem, a 7-4-es végeredmény így is megsüvegelendő teljesítmény a támadósorok előtt.

Az északi csoportot magabiztosan vezető Naszály dolgát nem tudta megnehezíteni a Vértestolna, a hazaiak sima győzelmükkel robognak tovább az aranyérem megszerzése felé. Az őket követő Pilismarót is könnyed győzelemmel kezdte a tavaszt, a harmadik helyen álló TABAK azonban a vártnál jobban megszenvedett a Bajót otthonában. A tokodaltárói csapat a második játékrészben szerzett egy góljukkal tudták elvinni a pontokat Bajótról. A hazai csapat eddig a bajnokságban még egy csapatot sem tudott kettőnél kevesebb gólon tartani.

EUROTRADE SOLAR T.III.O. FFI FELNŐTT DÉL ALAPSZAKASZ 13. forduló



Etei SE - Kocs KSE 5-0 (2-0)

Ete, Vezette: Somogyi L.(Dávid R., Holczhacker A.)

Etei SE: Fülöp - Vági, Szeles, Baráth, Gyüszi, Lami (Tálos 77.), Stamler, Szíjj, Járóka (Zvér 71.), Szabó, Takács

Kocs KSE: Scharail - Kalmár (Tóth T. 46.), Hörömpöli(Bede 46.), Tóth B. (Motil 73.), Teberli (Jeremiás 46.), Veres, Karsai, Gombik, Kovács, Eszlári, Kvittung (Nyemcsok 66.)

Gólszerzők: Gyüszi (37., 50., 62.), Lami(44.), Baráth (75.)

D.M.A.C Dunaalmás - Banai KSK 1-1 (1-0)

Dunaalmás, Vezette: Perge V. (Nagygellér M.)

D.M.A.C Dunaalmás: Erdősi - Sáling, Járfás, Kovács, Doma(Adorjáni 68.), Végh, Szuri, Sáling (Gerencsér 46.), Bozori, Mezei, Mészáros (Kozenkow 46.)

Banai KSK: Molnár - Brulich, Varga, Vida, Póner (Nyári 62.), Szarvas, Rózsahegyi, Dobai, Róth, Ress, Varga (Békási 92.)

Gólszerzők: Végh (11.) ill. Dobai (80.)

Rédei KSE - Dad SE 1-4 (0-2)

Réde, Vezette: Tamási D. ( Szajkó Á.)

Rédei KSE: Egri - Renner, Balogh, Buda, Sáhó, Kiss, Horváth, Rákóczi, Bálint, Horváth, Takács

Dad SE: Németh - Ginder, Szalontai, Török, Ambrus, Bánhegyi, Bagi, Vedrédi, Hujber, Hastó, Bíró

Gólszerzők: Sáhó (79.) ill. Török (7., 71.), Szalontai (34.), Hastó (57.)

Bakonyszombathely KSE - Bokod FCE 6-2 (1-0)

Bakonyszombathely, Vezette: Horváth I. (Bezzeg N.)

Bakonyszombathely KSE: Szalay - Áment, Cserháti (Nebehaj M. 61.), Árki, Nyári A.(Borszuk 70.), Nyári M., Mészáros, Kovács (Nebehaj T. 66.), Mészáros, Tóth (Spohn 70.)

Bokod FCE: Antal Dávid - Steili (Erdős 46.), Bognár, Lázár (Orosz 76.), Magyarcsik, Krotki, Kisvári, Cser, Molnár (Ihász 46.), Antal Dániel, Molnár

Gólszerzők: Kovács (18., 64.), Nyári (49.), Cserháti (60.), Nebehaj(62.), Tóth (68.) ill. Antal (76.), Erdős (85.)

Császári SE - Szákszendi SE 2-1 (0-1)

Császár, Vezette: Huszka D. (Janovics Á. , Holczhacker A.)

Császár SE: Molnár - Hideg R. Hideg T. (Horváth 74.), Kiss (Lázár 29.), Bauer(Marczin 85.), Rendes (Vas 92.), Beke, Nagy I., Vincze, Nagy B. (Hideg Zs. 46.), Szekeres

Szákszendi SE:Teberi -Marton, Szécsi, Klestenitz Á. (Kocsis 76.), Müller (Farkas L. 92.), Farkas P., Kovács, Petrás, Klesternitz M., Szabó, Kiss

Gólszerzők: Bauer (45.), Hideg (86.) ill. Klestenitz (18.)

EUROTRADE SOLAR T.III.O. FFI FELNŐTT ÉSZAK ALASZAKASZ 13. forduló



Pilismarót SC - BAR-NUL Szomódi SE 3-0 (1-0)

Pilismarót , Vezette: Szolonka S. (Varga- Nagy J., Fabi A.)

Pilismarót SC: Kabai - Kovács, Kneiszel (Fuzik 46.), Laskai (Meszes Gy. 68.), Sáros, Eichenvalder K. (Meszes M. 83.), Országh (Pál 68.), Eichenvalder R., Vogel (Eichenvalder Sz. 72.), Méhes (Timándi 72.), Varga M. (Léb 62.)

BAR-NUL Szomódi SE: Alapi - Bóka, Homojovszki, Holecz, Bogdán, Vörös (Stern 62.), Metzger, Gulyás, Nagy, Molnár (Sáhó 62.), Clerc

Gólszerzők: Varga (19.), Eichenvalder R. (58.), Meszes (89.)

Naszály SE - Vértestolnai TE 4-0 (1-0)

Naszály, Vezette: Berecz L.

Naszály SE: Véber K. (Simondán 46.) - Jószai, Véber P., Babai, Nagy (Vas 68.), Mészáros(Röczei 67.), Kóródi, Babai (Bucsek 69.), Seres (Szántó 70.), Szirony (68.), Lakatos (Glonczi 60.)

Vértestolnai TE: Juhász - Simon, Hartai, Piff, Steiner, Zettisch, Buzási, Áprili, Erdős, Pszota, Goldschmidt

Gólszerzők: Lakatos (38.), Nagy (47.), Glonczi (71.)

Annavölgyi Bányász SE - Széchenyi TSE 7-4 (3-3)

Annavölgy, Vezette: Janovics

Annavölgyi Bányász SE: Hegedűs - Kosznovszki, Bauer L. (Kelemen 70.), Végh, Farkas (Tóth 85.), Somogyi (Sándor 82.), Bauer R., Turcsán (Balogh 20.), Sáska, Ferenczy(Ferenczi 60.), Genszki

Széchenyi TSE: Simó - Együd, Dávid, Szántó, Locker (Magyari), Baumgarten, Magyari, Kapui, Vendégh, Pápai, Hagymási

Gólszerzők: Bauer R. (7., 24., 53., 69.), Sáska (33.), Somogyi (55.), Farkas (66.) ill. Locker (12.), Együd (37.), Baumgarten (45., 64.)

Bajót Szikra SE - TABAK 0-1 (0-0)

Esztergom, Vezette: Urbán Á. (Csákány I.)

Bajót Szikra SE: Miguel - Dum (Turkson 87.), Francisco, Israel, Rácz (Sampaio 46.), Campos(Highno 66.), Tati, Vicente, Cunha, Bujak(Chissola 46.), Imbinga

Tabak: Farkas - Török, Felföldi G., Pásztor, Zima, Egri (Kara 46.), Felföldi, Jámbor (Pápai 46.), Kőrösi (Kun 75.), Felföldi Á., Horváth

Gólszerzők: Felföldi (60.)

Héreg FC - Oroszlányi SZE 1-3 (1-1)

Héreg, vezette: Bankó I. (Ormándi A.)

Héreg FC: Arnóczky - Háder (Nyírő 77.), Halmi, Darók - Székelyhidy, Kapitány, Háder (Herr 77.), Szíjártó, Herceg, Nemes, Erl (Novák 65.), Deberling (Pető 46.)

Oroszlányi SZE: Kristyák - Frigur (Szabó 20.), Karasz, Török, Járóka, Turi (Mata 80.), Rácz, Földi, Varga (Gyenes 82.), Dobai, Demeter

Gólszerzők: Nemes (5.), ill. Földi (44.), Járóka (46., 72.)