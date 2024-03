A Mocsa KSE továbbra is veretlen a megye kettőben, eddig mindössze egyszer vesztettek pontokat. Nincs azonban messze lemaradva tőlük a Dunaszentmiklós csapata, akiknek még nagyon hiányozhatnak az első fordulóban Tardoson hagyott pontok. A hétvégi forduló szombati nyitómérkőzésén a mocsai pályán csap össze a két aranyesélyes csapat, ahol a hazaiak egy győzelemmel behozhatatlannak tűnő előnyre tehetnek szert. A vendégek esetleges győzelme viszont teljesen nyitottá tenné az elsőségért folyó párharcot. A bajnokság második fordulójában gólzáporos mérkőzésen 5-3-ra tudott nyerni a Mocsa.

A Mocsa gárdája (feketében) egy győzelemmel közel kerülhet a megye kettő bajnoki címéhez

Fotó: Viszló Balázs / Forrás: 24 Óra

A megye kettő legrosszabb formájában lévő csapat ismét pontokat szerezhet

A bajnoki címért folyó versenyfutáshoz azonban még illik odavenni a Környe gárdáját is, akik ugyan 11 pontra vannak az első helytől, de egy mérkőzéssel kevesebbet játszottak, mivel az előző fordulóban szabadnaposak voltak. Az aktuális fordulóban a verhető ellenfelek kategóriájába tartozó Gyermely csapatához látogatnak. Amennyiben győzni tudnak és a szentmiklósiak is nyernének a rangadón, akkor egy hármas versenyfutás is kezdetét veheti a bajnoki címért.

A Tatabányai Vasas sorozatban kilenc mérkőzését vesztette el, igazán rájuk férne már a siker íze. A Zsámbék második csapata ellen minden esélyük meglehet, hogy hosszú idő után gyarapítsák a pontjaik számát.

Területi II. osztály, 17. forduló

Március 9, szombat 13 óra

Mocsa KSE - Dunaszentmiklósi SE

Március 10, vasárnap 14 óra 30