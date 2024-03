A Nagyigmánd-Piliscsév mérkőzésen megszületett a forduló harmadik 6-1 arányú eredménye, a vendégek győztek nagyon simán ilyen arányban. Mivel a forduló előtt még azonos pontszámmal álltak a csapatok, senki nem számíthatott ilyen arányú különbségre. A hétvége legnagyobb arányú győzelmét azonban nem a fenti csapatok aratták, az Ászár rajtuk is túltett egy góllal. A zsámbékiak második csapata a második félidőre teljesen összezuhant, a vendégeknél Palotás Péter négy gólt is szerzett, aki ezekkel a gólokkal ráadásul jókora fölénnyel a góllövőlistán is meglépett.

Területi II. osztály, 18. forduló

Ácsi Kinizsi SC - Tatabányai Vasas 0-2 (0-1)

Ács, Vezette: Szajkó Á. (Vámosi B., Györe F.)

Ácsi Kinizsi SC: Halasi - Nagy (Gerencsér 77.), Méri, Bokréta, Bögi, Bakura, Baumgartner, Satu (Kovács 46.), Szalai (Kohár 62.), Kovács, Szabó(Kertész 46.)

Tatabányai Vasas: Szondy (Kővári 46.) - Hegedűs, Turza, Szabó M. (Szabó K. 87.), Hatos, Hérics, Tóth, Lakatos, Győrfi (Nyári 77.), Vajdai, Kovács (Wolf 65.)

Vezetőedző: Saláta Gábor

Gólszerzők: Hérics (14.), Tóth (69.)

Tokod SE - Piliscsévi SE 2-5 (1-4)

Tokod, vezette: Papp M.( Kis B. Fabi A.)

Tokod SE: Steinhöfer (Robotka 46.) - Cauxeiro, Ghete (Süveges B. 63.), Kiss, Varga, Orosz, Bartos (Süveges G.), Németh B., Tóth (Németh I.), Juhász, Varga. Technikai vezető: Merész Dávid

Piliscsévi SE: Mesterházi A. - Koller, Klányi, Mesterházi Cs., Belovai (Strbik 83.), Pap (Kiss 88.), Szutor (Valek 80.), Kucsera, Balogh (Simon 33.), Szőke, Nagy(Velmovszki 62.)

Gólszerzők: Klányi (25.), Kucsera (50.)



Tardosi FC - TAC - Baj KSE 2-0 (1-0)

Tardos, vezette: Áy J. (Bokor B.)

Tardosi FC - TAC: Kaincz - Visnyovszki (Fekete 78.), Molnár, Somogyvári, Jakabovics (Schaffer 46.), Szileszki, Lázár, Szöllősi, Mészáros, Suhai, Gesztesi (Tebele 46.)

Baj KSE: Jurassa - Izing (Somogyi 69.), Lounes, Kovács (Szarvas 46.), Bova (Csapucha 80.), Hocza, Németh, Fodor, Nádolszky, Antal, Sebestyén (Bárányos 75.)

Gólszerzők: Suhai (29., 81.)

Nagyigmándi KSK - Bakonysárkányi SE 1-6 (0-2)

Nagyigmánd, vezette: Sándor T. (Csákány I.)

Nagyigmándi KSK: Porcelán - Németh (Gergye 61.), Turi, Hamza, Szalai, Patócs, Fülöp (Torma 50.), Buzás (Fekete 70.), Varga (Kandorf 56.), Müller, Zvér (Friedel 56.)

Bakonysárkányi SE: Hartl - Merkl M., Ritter, Merkl B. (Zsebő 58.), Lakatos, Kokas, Somogyi (Pirsli 46.), Nagy (Fischer 74.), Manner (Nagy J.), Wolf, Büki

Gólszerzők: Buzás (69.), ill. Merkl (22.), Kokas (24.), Pirsli (47.,67., 84.), Nagy (80.)

Mocsa KSE - Csolnoki SZSE 6-1 (2-1)

Mocsa, vezette: Büki G. (Kiss Cs. Janovics Á.)

Mocsa KSE: Kovács - Rácz, Stalai, Csizmadia (Kovács 77.), Kántor, Tóth (Jordán 58.), Czifra (Rácz 77.), Fehér Balázs, Bán (Fehér Bence 81.), Bilkó (Prógli 71.), Mesterházi

Csolnoki SZSE: Nebehaj, Janosek (Petrovics 48.), Barlangi, Berkeszi, Binder, Putnoki, Gause, Seregi, Kovács, Táborszki (Kalster 57.), Pázmándi

Vezetőedző: Párkányi Norbert

Gólszerzők: Bilkó (12., 17.), Tóth (47.), Csizmadia (61.), Czifra (73.), Kántor (80.) ill. Pázmándi (40.)

Környe SE - Dunaszentmiklósi SE 6-1 (4-1)

Kecskéd, vezette: Katona B. (Lovas G., Pétek E.)

Környe: Katona- Neszlinger, Jónás (Mucsi 74.), Zelenai, Stefán, Szerencse (Babai 60.), Mig, Jónás (Hajas 67.), Nádudvari D., Hardi (Nádudvari Á.), Bagosi (Kerék 48.)

Dunaszentmiklós: Nyári - Búzer, Pekár, Dácher, Purgel, Schmidt N., Schmidt D., Szili, Tóth, Soós, Boros

Gólszerzők: Jónás (11.), Mig (17.), Bagosi (28.), Hardi (36.), Nádudvari (56.,84.) ill. Tóth (31.)

Zsámbéki Sport Klub II. - Ászár KSE 0-7 (0-2)

Zsámbék, vezette: Nagygellér M. (Somogyi L.)

Zsámbék: Szűcs, Krausz (Bánki 67.), Kovács, Katona, Fekete, Vimmer, Fabók (Oláh 75.), Szabó, Vasuta, Baksa, Lévai

Ászár KSE: Lengyel - Méhes (Szednár 70.), Palotás, Rigó, Soha, Polgár, Ligeti (Bogdán 70.), Kiss, Kolonics, Zséfár, Hullám

Technikai vezető: Takács László