A forduló nyitómérkőzését a Tatai AC játszotta a Bábolnai SE ellen. A tataiak múlt héten erődemonstrációt tartva győzték le idegenben a Kecskéd együttesét, ezt és a két együttes keretét figyelembe véve mindenki hazai győzelmet jósolt. A labdarúgást azonban a meglepetések, a nem várt eredmények teszik még szebbé, ha mindig a papírforma érvényesülne, le sem kellene játszani egy mérkőzést sem. A tataiak hiába támadták végig a találkozót, fölényük meddőnek bizonyult. A bábolnai védelem közepe átlövésekre és beadásokra késztette a hazaiakat, de ezekből nem igazán tudtak kialakítani ziccereket, miközben a Bábolna is végig tudott vinni néhány kontrát. Amikor már mindenki elkönyvelte volna a gól nélküli döntetlent, a mérkőzés hosszabbításában büntetőhöz jutottak a vendégek, amit Karvaj Máté magabiztosan értékesített. A Bábolnai SE Tatán aratott győzelmével rögtön meg is született a forduló meglepetése.

A végén izgulniuk kellett, de nyerni tudott a Nyergesújfalu

Fotó: Viszló Balázs / Forrás: 24

Múlt heti veresége után csökkent a listavezető Nyergesújfalu előnye, amely Almásfüzitőre volt hivatalos. Az aranyéremre törő csapat ellépett ellenfelétől két góllal, a hazaiak azonban nem adták fel és egy szerzett góllal teljesen nyílttá tették a találkozó végét. Ment az egyenlítésért az Almásfüzitő, de egyenlíteniük már nem sikerült, ezzel a bajnoki cím szempontjából értékes győzelmet tudott aratni a Nyergesújfalu, megerősítve vezető helyét a tabellán.

Egyik legfőbb üldözőjük, a Zsámbék egy látszólag könnyebb mérkőzés elé nézett hazai pályán a Vértessomló ellen. Bár sikerült otthon tartaniuk mind a három pontot, nem lehet teljes az örömük az újabb sérülések miatt. A mérkőzésen több fiatal játékos is pályára lépett, akik bizonyítani tudtak. Az elmúlt hetekben több zsámbéki focista is kidőlt hosszabb időre sérülés miatt, nagyon nehéz tavasz vár a csapatra.

Az Esztergom is bemutatkozott 2024-ben, első meccsükön hazai pályán rögtön megnehezítették a kecskédiek dolgát, akiknek elég volt egyetlen gól is a nehéz talajú mérkőzésen ahhoz, hogy győzelemnek örülhessenek. A télen nagy változásokon keresztülment Vértesszőlős ugyan ismét vereséget szenvedett, de a 3-0-s eredmény nem teljesen tükrözi a mérkőzés kimenetelét. A Koppánymonostor csak az összecsapás legvégén biztosította be a győzelmet.

Igazán nagy izgalmaknak lehettek szemtanúi a Tát-Lábatlan mérkőzésre kilátogatók. A vendégek már három góllal is elhúztak, talán már ők is a zsebükben érezhették a három pontot, amikor a tátiak megrázták magukat és szorossá tették a meccset.

Területi I. osztály, 15. forduló

Tatai AC–Bábolnai SE 0-1 (0-0)

Tata, Vezette: Farkas B. (Jászberényi M., Lovasi G.)

Tatai AC: Csákányi – Horváth, Németh, Felső, Nagy, Zuggó (Mészáros 67.), Víg, Bogár (Hegedűs 46.), Szabó (Márton 46.) Mártonfi, Hajas. Vezetőedző: Wéber Roland

Bábolnai SE: Váczi – Hollósi (Mátyás 85.), Maruzs, Karvaj, Polgár, Szendi, Németh, Szabó, Bognár, Lanzendorfen, Végh. Vezetőedző: Józsa Péter

Gólszerző: Karvaj (93.)

Jók: Mártonfi, Víg, Német, illetve mindenki

Wéber Roland: – Nehéz szavakat találni. Igazán csak magunkra lehetünk mérgesek. Rengeteg pontrúgásunk volt, rengeteg helyzetet hagytunk ki. Azt hiszem, van még min finomítanunk.

Józsa Péter: – Szűk létszámmal arattunk bravúros győzelmet. Ha vicces szeretnék lenni, a két kispad ugyanolyan hosszú volt, de nálunk csak egy ember ült rajta. Voltak lehetőségeink, de azok sajnos kimaradtak. Végül sikerült csapatként győznünk.



Zsámbéki Sport Klub–Vértessomló 2-1 (1-1)

Zsámbék, Vezette: Sándor T. (Erdélyi D., Áy J.)

Zsámbéki Sport Klub: Tugyi – Marticsek, Kerezsi, Áprily, Barlangi (Veréb 79.), Kósa, Bíró Á. (Bíró R. 61.), László, Magyar (Szűcs 46.), Csóh (Haupt 61.), Mártonfi (Yürekli 73.) Vezetőedző: Bodó László

Vértessomló: Ámorth – Kacz, Nagy, Erdei, Koller, Antolovits (Szolga 68.), Batin, Zink, Kovács, Dobbelaere, Balogh. Vezetőedző: Nagy Géza

Gólszerzők: Bíró Á. (8.), Kerezsi (61.) ill. Batin (42. )

jók: Kósa, Áprily, Bíró Ákos, illetve mindenki

Bodó László: – Nehéz mit mondanom… Ezen a mérkőzésen kihordtam lábon egy szívinfarktust, de lehet egy agyvérzést is. Jól kezdtük a mérkőzést, de utána beleléptünk egy olyan komfortzónába, amitől elkényelmesedtünk. Vártam nagyon a szünetet, hogy rendet tudjak tenni a fejekben. A második félidőre változott a hozzáállásunk, de a játékunk görcsös volt. Nagyon nehéz győzelmet arattunk egy jól szervezett és alázatos Vértessomló ellen.

Nagy Géza: – Büszke vagyok a csapatomra, hogy a bajnoki címre is esélyes csapat dolgát meg tudtuk nehezíteni. Sok mindent láttam már edzőként, de olyat még nem, hogy a kaputól 18 méterre elkövetett szabálytalanságért büntetőt ítéljenek. És ezt nem csak én mondom, mindenki ugyanígy látta. Kicsit már unjuk az egygólos vereségeket, most már vagy kapjunk ki inkább nagyon sokkal, vagy szerezzünk végre pontokat. Gratulálok a Zsámbéknak és további sok sikert kívánok nekik.

Koppánymonostori SE–Vértesszőlősi SE 3-0 (1-0)

Komárom, Vezette: Szeibert P. (Jászberényi, Farkas)

Koppánymonostori SE: Boros – Horváth, Gelencsér (Kalla 22.), Valkó M., Vincze (Dávid 59.), Schiller, Jóna, Simonka, Valkó G., (Egyed 88.), Juhász (Tímár 72.), Korcsok (Pulai 85.) Vezetőedző: Vígh László

Vértesszőlősi SE: Abuzareefa – Batics B.(Nagy 41.), Gréczi, Batics A., Polyák, Bogdán, Jónás, Antal, Barna, Kocsis, Bencsik. Vezetőedző: Hagymási Zoltán

Gólszerzők: Valkó M. (11.), Tímár (83.), Horváth (87.)

Jók: Simonka, Schiller, Horváth, Valkó, illetve Kocsis, Gréczi, Polyák, Jónás

Vígh László: – Az első félidőben az időjárás megnehezítette a dolgunkat. A második játékrészben ritmust tudtunk váltani, több terület nyílt meg előttünk, egyre több helyzetet tudtunk kidolgozni, aminek meg is lett az eredménye. Nem ez volt a legjobb mérkőzésünk, biztos vagyok benne, hogy leszünk még jobbak is.

Hagymási Zoltán: – Az első kapott gólnál csak 10-en voltunk a pályán, egy labdavesztés után találtak be a hazaiak. Voltak szép támadásaink, csak az utolsó passzok hiányoztak, amikből ziccerbe tudtunk volna kerülni. Fegyelmezettek voltunk, ismét egy hasznos mérkőzésen vagyunk túl, tudtunk még egyet előre lépni, én is egyre jobban érzem magam a kispadon. Az utolsó 10 perc nem tetszett, sokat beszéltek a játékosok és több lapot is kaptunk, ezen még javítanunk kell. Gratulálok az ellenfélnek.



Almásfüzitő SC–Nyergesújfalu SE 1-2 (0-1)

Almásfüzitő, Vezette: Linn K (Szabó B., Faragó Gy.)

Almásfüzítő SC: Gálik – Berlik, Szalai, Nagy, Bruckner(Kohár 61.), Lencse, Farkas(Ozoróczi 78.), Sallai, Sinkó, Galambos, Fekete. Vezetőedző: Szalai Gábor

Nyergesújfalu SE: Borsiczki – Bogárdi (Jakobi 68.), Hajnal, Szőke(Tóth 68.), Motuz (Hetzmann 46.), Farkas, Mann (Simon 82.), Balogh, Szoboszlai, Molnár, Raffai (Kiss 82. ) Vezetőedző: Gálicz Ferenc

Gólszerzők: Szalai (63.) ill. Molnár(28.), Szőke(58.)

Jók: mindenki, illetve Szőke, Szoboszlai, Hajnal

Szalai Gábor: – Egyenrangú ellenfelei voltunk a listavezetőnek, sőt, többször föléjük is sikerült nőnünk játékban. A futball néha igazságtalan, úgy gondolom, legalább egy pontot megérdemeltünk volna. Gratulálok az ellenfélnek és a játékosaimnak is.

Gálicz Ferenc: – Nehéz, mély talajú pályán szó szerint kikapartuk a győzelmet. A második gól után többször is eldönthettük volna a három pont sorsát, ehelyett az ellenfél szerzett gólt. A végén küzdenünk kellett az eredmény megtartásáért.

DG Tát–Lábatlani ESE 2-3

Tát, Vezette: Büki G. (Kun P., Péntek E.)

DG Tát: Koller – Varga, Farkas, Tirpák, Izsó, Dékány, Bokros, Jámbor, Tillman, Kopányi, Páldi. Technikai vezető: Kun Imre

Lábatlani ESE: Török – Ölveczky, Rozmán, Kovács, Janusz, Váli, Galba, Király, Deme, Fábián-Nagy, Bánhidi. Vezetőedző: Karcagi Pál

Jók: Farkas, Kopányi, Jónás, Jámbor, Dékány, illetve Kovács, Janusz, Fábián-Nagy, Török

Kun Imre: – Még a két kiállításunk és a vereség ellenére is azt gondolom, hogy jobban játszottunk ellenfelünknél. 3-0-s hátrányból is fel tudtunk állni és egészen a lefújás pillanatáig mentünk az egyenlítésért, ez a csapat mentális erejét és egységességét mutatja. Voltak véleményes és vitatható ítéletek, amelyek nem feltétlenül a megfelelő irányba billentek, de ebbe most nem szeretnék belemenni. Nem lesz könnyű dolgunk a jövőben, de mindent meg fogunk tenni azért, hogy a szezont a középmezőnyben tudjuk zárni.

Karcagi Pál: – Nyolcvan percig fegyelmezetten, nagyszerűen játszottunk. Az utolsó tíz percre azonban kicsit belealudtunk a mérkőzésbe, de egy nagyon fontos győzelmet arattunk.

FC Esztergom–Wati Kecskéd KSK 0-1 (0-0)

Esztergom, Vezette: Katona B.(Lovas G., Urbanics Á.)

FC Esztergom: Gecse – Sisa (Bereczki 77.), Várszegi D.,Várszegi B., Haas, Éber, Révész, Janzó (Horváth 83.), Bugjó, Méhes, Laurinyecz (Dani 67.) Vezetőedző: Spóner József

Wati Kecskéd KSK: Bódis – Fóthi, Fábián (Vadkerti 54.), Gyenes, Schmidt (Karvaj 77.), Plotár (Laczó 74.), Pető, Kovács, Tomayer, Hagymási, Gacs. Vezetőedző: Linczmaier László

Gólszerzők: Fóthi (63.)

Jók: Bugjó, Éber, Révész, Janzó, illetve Tomayer, Kovács, Fóthi

Spóner József: – Gyenge talajon, gyenge mérkőzésen a szerencsésebb csapat győzött. Gratulálok az ellenfelünknek a győzelemhez.

Linczmaier László: – Sok problémával küzdünk, ezért nagy sikernek tartom ezt a győzelmet. A csapat alakul és ilyenkor duplán értékes az ilyen kiszenvedett siker. Nem volt a mérkőzés egy vizuális élmény, megszenvedtünk a pályával, az ellenféllel és önmagunkkal is, de ez tartást adhat a folytatásra.