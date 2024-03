A magyar kéziválogatottnak akkor lett volna esélye megváltani repülőjegyét Párizsba már szombat este, ha a portugálok nem győzik le Tunéziát. A mieink meccsére azonban kiderült, hogy vasárnap estig mindenképpen várnunk kell az olimpiai kvalifikációra, ugyanis Portugália hozzánk hasonlóan könnyedén átlépett az afrikai válogatotton. A himnuszok előtt még Ilyés Ferenc, a Magyar Kézilabda Szövetség elnöke átadta Rosta Miklósnak az év kézilabdázója díjat.

Jobbnak bizonyultak a norvégok a magyar kéziválogatottnál, de még nincs minden veszve

Fotó: Viszló Balázs

A Tatabányai Multifunkcionális Csarnok a várakozásoknak megfelelően megtelt, félelmetes hangulatban kezdődött el a mindkét együttes számára kiemelten fontos mérkőzés. Ami nem indult a legjobban magyar szempontból. A norvégok minden támadásukat góllal fejeztek be, miközben mi emberelőnyben is hibáztunk, el is húztak a skandinávok három góllal. Az ezúttal teljes fehér szerelésben játszó magyar válogatott sokat hibázott, a norvég kapus eszén kínaiból sem tudtunk túljárni, Chema Rodriguez már a 10. percben ki is kérte az első idejét mínusz négynél.