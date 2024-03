Korábban már mi is beszámoltunk róla, hogy labdarúgó-játékvezetői tanfolyam indult Komárom-Esztergom vármegyében. A Kemspori Facebook-oldal most pedig arról számolt be, hogy többen is sikeresen vizsgáztak.

Sikeres alapfokú játékvezetői vizsgát tettek a jövő sípmesterei

Forrás: Kemspori/Facebook

Eredetileg 48 fő - főleg a fiatalabb korosztály - jelentkezett a tanfolyamra, közülük az első képzési napon 19-en jelentek meg. A Tatai Edzőtáborban megtartott eseményen szóban és írásban kérdezték a labdarúgás játékszabályairól a jövő sípmestereit. Összesen 16-an teljesítették sikerrel az alapfokú játékvezetői vizsgát. Mindez azt jelenti, hogy ők a jövőben már élesben is becsatlakozhatnak a futballmérkőzéseken.

Korábban Klötz-Gőbölös Gabriella, vármegyénk Játékvezetői Bizottságának az elnökségi tagja beszélt arról oldalunknak, hogy Komárom-Esztergom is küzd a játékvezetői hiánnyal. A frissen vizsgázott játékvezetőknek lesz helyük a helyi labdarúgásban.