A Tatabányai Multifunkcionális Csarnokban zajló kézilabda olimpiai selejtező tornán egyértelműen a legnehezebb párharc vár a magyar kéziválogatottra. Norvégia csapata a világelitbe tartozik, játékosaik a világ legjobb együtteseiben lépnek pályára hétről hétre. A mieink első meccsen mutatott játéka azonban bizakodásra adhat okot.

A kéziválogatott ezúttal is fantasztikus biztatást fog kapni a nézőtérről

Fotó: Flajsz Peter

A Tunézia elleni tükörsima siker a kötelező győzelmek közé tartozott, a neheze még csak most következik. Az a Norvégia lesz szombaton este az ellenfelünk, akiket legutóbb 2012-ben sikerült legyőznünk. Akkor 27-21-re nyertünk Veszprémben vb-selejtező összecsapáson. A skandinávok 2017-ben, majd rá két év múlva is világbajnoki döntőt játszottak, bár azokon vereséget szenvedtek, az erejüket így is megmutatja. Az utóbbi időszakban azonban nincsenek világverő formában, a januári Európa-bajnokságon például a kilencedik helyen, tehát négy pozícióval mögöttünk végeztek. A kontinensviadalon nagy megdöbbenésre Feröer-szigetek ellen például csak döntetlenre futotta nekik.

Akár már ma este megválthatja párizsi repülőjegyét a kéziválogatott

Bár a portugálokat az első meccsükön magabiztosan verték, az elmúlt egy évben mutatott formájuk, illetve a hazai pálya előnye mellettünk szólhat. Pro és kontra lehet tehát sorolni a mérkőzés kimenetelére, de talán nem lövünk nagyon mellé azzal a tippel, hogy végig kiélezett mérkőzésre számítunk. A tatabányai közönség biztosan pokoli hangulatot fog teremteni, plusz erőt adva a kéziválogatottnak.

Ami az olimpiai kvalifikációt illeti: akár már ma este bebiztosíthatja a válogatott a párizsi szereplést. Ehhez értelemszerűen le kell győzni északi ellenfelünket, miközben a portugálok pontot veszítenek a csoportból kicsit lefelé kilógó Tunézia ellen. Vereség esetén sincsen még minden veszve, akkor egy ki-ki meccsen kellene majd vasárnap legyőzni az ibériaiakat. Amennyiben mindenki legyőzi Tunéziát, és körbeverés alakul ki, akkor Magyarország, Norvégia és Portugália között egy minitabellát néznek majd, ahol nem számítanak bele az afrikai együttes elleni eredmények. magyarul egyáltalán nem mindegy egyetlen meccsen sem a gólkülönbség.

Március 16., szombat:

17:00 Portugália-Tunézia

19:30 Norvégia-Magyarország