A Dorogi FC a labdarúgó NBIII.-ban az elmúlt fordulóban hatalmas győzelmet aratott az aranyéremre is pályázó Bicske otthonában, amit a játékosok annak módja szerint meg is ünnepeltek még az öltözőben a mérkőzés után. Ezúttal sem vár rájuk sokkal könnyebb feladvány, hiszen a szintén előttük tartózkodó III. ker. TVE gárdája látogat Dorogra.

A Dorogi FC-nél bíznak az újabb nagy sikerben

A fővárosi gárda nincsen jó formában, a tavasszal eddig mindössze egyetlen győzelmet tudnak felmutatni, miközben a piros-feketék pont az ellenkező utat járják be idén egyetlen vereségükkel. A dorogiak a naptári évben eddig kétszer győztek, mindkét alkalommal otthonuktól távol, miközben hazai pályán még gólt sem tudtak szerezni. Ezt a szériát szeretnék most megtörni, ha ez sikerülne és a harmadik kerületiek kevesebbszer találnak be, akkor két nagyon komoly győzelem kerülhetne fel a táblára egy hét leforgása alatt. Vígh Ádám csatár idén már öt találatnál jár, az ő gólérzékenységére nagy szükségük lehet ezúttal is.

Azt már tudjuk, hányadik helyen lesz a mérkőzés után a Dorogi FC

Budapesti találkozásuk alkalmával 1-0-ra nyertek a fővárosiak, ezért a bosszúvágy is hajthatja vármegyénk csapatát. Annyi bizonyos, hogy a hármas sípszót követően az ötödik helyen lesznek a dorogiak, hiszen sem előre, sem hátra nem tudnak mozdulni egy forduló alatt. Egy esetleges győzelemmel azonban feljöhetnek hétvégi ellenfelük nyakára és a dobogó is reálisan elérhető lenne a számukra.