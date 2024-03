A tatai születésű és tavaly a szülővárosának egyesületébe az eltiltása után visszatérő Horváth Bence kajakos újabb súlyos büntetést kapott. A Magyar Antidopping Csoport (MACS) közleménye szerint Horváth még 2023 nyarán tagadta meg a mintaadást az ellenőröknek. Tekintve, hogy ez másodjára fordul elő vele, igen komoly eltiltást szabtak ki rá, amely szerint 2031. október 31-ig nem versenyezhet.

Horváth Bence pályafutása valószínűleg véget ért az újabb doppingügy miatt Fotó: Földi Imre / Forrás: Nemzeti Sport

Doppingügy doppingügy hátán

A tatai születésű sportoló már sokadjára kerül gondba doppingügyek miatt. A korábbi U23-as világbajnok sprinter a 2016-os riói olimpiára készült párjával, Szomolányi Mátéval, amikor pár nappal az ötkarikás játékok nyitó ünnepsége előtt a Magyar Kajak-Kenu Szövetség (MKKSZ) visszavonta az indulási jogukat. A két versenyző jogilag ugyan nem követett el doppingvétséget, a mintájukban azonban szintetikus anyagra bukkantak – ezt nevezték akkoriban atipikus mintának. Aztán év végén a szövetség fegyelmi bizottsága jogerősen felmentette a két sportolót, határozatba foglalva, hogy nem követettek el etikai vétséget.

Úgy tűnt, hogy Horváth Bence újra a sínen van, a 2017-es racicei világbajnokságon és a plovdivi Európa-bajnokságon egyaránt ezüstérmet szerzett, azonban 2018 tavaszán a szövetség közölte, hogy a szervezetében EPO-t mutattak ki, amivel már ténylegesen doppingvétséget követett el, ennek nyomán tiltották el négy évre. Az ezüstérmeitől utólag megfosztották. A büntetés letelte után a győri klubjának színeiben nem tudott versenyezni, így szülővárosának csapata, a Tatai Hódy Sport Egyesület fogadta be, amelynek a színeiben el is indult egy szegedi válogatón, ahol saját bevallása szerint is meglepően jól teljesített az edzéshiány ellenére.

A most kiszabott büntetés minden bizonnyal pontot is tesz Horváth Bence pályafutásának a végére. A tatai kajakos ugyanis az eltiltás leteltekor már 39 éves lesz, elég kevés esély mutatkozik rá, hogy nyolc év szünet után még lapátot ragadjon.