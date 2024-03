Újabb fejezetéhez érkezett az Opus Tigáz Tatabánya bajnoki versenyfutása. A tavaszi szezon eddigi legkeményebb csatája vár Gyürki Gergelyékre, a harmadik helyen álló, de az első hely megszerzéséről még le nem tévő Bicske csapatát kellene legyőznie a Bányásznak a Grosics Gyula Stadionban húsvét vasárnapján.

A Bányász szurkolói szeretnének sok ilyen jelenetet látni a Bicske ellen

Fotó: Viszló Balázs / Forrás: 24 Óra

A dorogiak legyőzték a Bányász mostani ellenfelét

A bicskeieket az előző fordulóban éppen Komárom-Esztergom vármegye másik csapata, a Dorogi FC győzte le egy sok találatot hozó mérkőzésen. A feladat és az irány tehát adott a kék-fehéreknek, akik még mindig nincsenek százszázalékos formában. Bár az első fordulóban elszenvedett vereségre nagyon jól reagáltak, a Gyirmót második csapatának otthonában elszalasztottak egy győzelmet. Már két góllal is vezettek a bányászok, de a végén nekik kellett hajtaniuk az egy pontért, ami végül meg is lett Kiprich Dávid találatának köszönhetően. A mesterük is kiemelte, hogy a mérkőzés végén mutatott harcias hozzáállás a jövőre nézve még kifizetődő lehet, de a szurkolók biztosan jobban örülnének, ha az utolsó 10-20 percben már nem kellene izgulniuk.

A Fejér vármegyei élcsapat ellen biztosan nem lesz könnyű dolga a Tatabányának, de az aranyéremért zajló küzdelem kétfrontosra csökkenhetne egy vasárnapi győzelemmel. A szurkolókon biztosan nem fog múlni ezúttal sem semmi, már csak a három pontot kellene betenni a zsákba a piros tojások mellé a játékosoknak.