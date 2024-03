Az Opus Tigáz Tatabánya üldözöttből üldözővé vált az NBIII Észak-Nyugati csoportjában. Nem tudni, hogy ez inkább levette a terhet a játékosok válláról, vagy inkább plusz nyomás helyeződik rájuk, mindenesetre a Balatonfüreden aratott győzelem már egy aranyesélyes gárda benyomását keltette. Gyürki Gergely tanítványai remélhetőleg átfordultak a mélyponton, hiszen nem csak az első tétmeccsen szenvedtek vereséget, de a téli felkészülés alatt is csak egy győzelmet tudtak felmutatni. A Bányász szurkolói reménykedhetnek, hogy a csapat rátalált a helyes útra és onnan már nem is térnek le a tavasz során.

A Bányász szurkolói reménykednek, hogy a Balatonfüreden mutatott formáját megismétli a csapat

Fotó: Viszló Balázs / Forrás: 24 Óra

A következő lépés megtételéhez a Puskás Akadémia második csapatát kellene legyőzniük Tatabányán. Bár a Budaörstől elszenvedett vereség után egyetlen ellenfelét sem becsülheti le a Bányász, azért ez a mérkőzés hazai pályán nem tűnik megoldhatatlan feladványnak. Még akkor sem, ha első meccsüket a Puskás nyerte. Ez a tény viszont duplán is erőt adhat a bányászoknak, nyilván fűti őket a bosszúvágy is az őszi vereségért.

A Bányász után az új listavezetőt is elkaphatja a Budaörs

Bár még nagyon sok van hátra a bajnokságból, érdemes most már kiemelten figyelni a veszprémiekre is, akiknek jelenleg a saját kezükben van a sorsuk. A játékosoknak nyilván a saját feladatukkal kell foglalkozni, a szurkolók azonban lesni fogják az újdonsült listavezető meccseit. A Veszprém azt a Budaörsöt fogadja, akik ugyebár megviccelték az első fordulóban a Tatabányát. A Grosics Gyula Stadionban senki nem szomorkodna, ha ezúttal is a tabella első helyezettjétől csennének el pontot, pontokat.