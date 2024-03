Az Opus Tigáz Tatabányánál nem úgy alakult az első tavaszi mérkőzés az NBIII-ban, ahogyan azt előre eltervezték. A bajnoki címre törő gárda óriási meglepetésre szenvedett hazai pályán vereséget a kiesés elkerüléséért küzdő Budaörstől. Ezúttal még nehezebb dolga lesz a Bányásznak, hiszen ahhoz a Balatonfüredhez látogatnak, akik az előző hétvégén Komárom-Esztergom vármegye másik csapatának, a Dorog otthonában tudtak győzni.

A Bányász játékosainak nem csak a labdáért, de minden egyes pontért meg kell küzdeniük

Fotó: Viszló Balázs / Forrás: 24 Óra

A rossz tavaszi rajt következtében rögtön le is csúsztak Gyürki Gergelyék a tabella első helyéről, lépéselőnybe hozva ezzel a Veszprém együttesét. A tatabányaiaknak égető szüksége lenne mindhárom pontra. Egyrészt a csapat önbizalmát is tovább erősítené egy siker, másrészt az aranyéremért zajló versenyfutásban is nyomást kell helyezniük az új éllovasra. Bár az időjárás még nem teszi alkalmassá a magyar tengerben való fürdést, ennek ellenére biztosan számos szurkolója kíséri el a csapatot Balatonfüredre.

Egyelőre nincs letargia a Bányásznál

A csapat Facebook-oldalának beszámolója szerint a múlt heti kudarc ellenére jó hangulatban telt a felkészülés a hétvégi mérkőzésre. A pozitív hozzáállásra szükség is van, mert olyan csapatot ritkán látni győzni, aki az első kudarc után temetni kezdi önmagát. Az őszi fordulóban a Bányász szűkösen ugyan, de nyerni tudott Kiprich Dávid góljával, ezzel az eredménnyel alighanem mindenki elégedett lenne Tatabányán.