Az alapszakasz utolsó fordulójához érkezett a férfi kosárlabda első osztálya, és az oroszlánoknak is minden esélyük megvan bekerüljenek a rájátszásba.

Egyetlen lépésre van az OSE a rájátszástól

Fotó: Viszló Balázs / Forrás: 24 Óra

Az az érdekes helyzet állt elő, hogy a fennmaradó három helyre hat csapat is pályázik, köztük az OSE is. Az oroszlányiaknak szombaton mindenképpen le kell győzniük a már biztosan play off résztvevő soproniakat, ahhoz, hogy bekerüljenek a legjobb nyolcba. Ezen kívül a többi mérkőzés eredménye sem mindegy miként alakul.

Váradi Kornél vezetőedző a klub honlapján így fogalmazott:

– Hasonlóan kemény meccsre számítok, mint az ASE ellen. Nekünk csak erre a meccsre kell fókuszálnunk, és a lehető legjobbunkat kell nyújtani a győzelemhez. A többin ráérünk utána gondolkodni. Szurkolóink fantasztikus buzdítására most is szükségünk lesz, köszönjük, hogy mindig mellettünk vannak!