Meglehetősen friss a dabasi élmény még a MOL Tatabánya KC-ban, amely végül magabiztos győzelmet hozott az OBO Arénában, de a meccs egyes periódusaiban igencsak oda kellett tennie magát.

A legjobb négy közé szeretne jutni a MOL Tatabánya KC

Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

Sibalin Jakab, a MOL Tatabánya KC edzője értékelt:

– A kupamérkőzésnek az a különlegessége, hogy egyszeri lehetőség, itt, ha elrontod, nem tudsz javítani – emelte ki Sibalin Jakab edző, Djukics mester jobb keze.

– Azt azért illik megjegyezni, hogy a dabasi nem egy könnyű pálya. Ezt mi is megtapasztaltuk. A tőlünk elszenvedett bajnoki vereséget követően a PLER-nél nyerni tudtak idegenben. Ez is mutatja, kifejezetten jó formában lévő együtteshez látogatunk, azaz végig oda kell figyelnünk. Teszem hozzá, mi is szépen menetelünk. Erre alapozva, mindenképpen szeretnénk megnyerni a találkozót, és bejutni a Magyar Kupa négy legjobb csapata közé. Ami a bajnokin jól működött Dabason az tovább akarjuk erősíteni, az akkori hibáinkat pedig ki szeretnénk javítani, és akkor ismét meglehet a győzelem.

A tatabányaiak háza táján jó hírnek számít, hogy szinte mindenki egészséges. Úgy tűnik, hogy Ancsin Gábor is beszállhat a játékba. Egyedül Peric sérülése az, amely még nem jött teljesen rendbe.