Az alapszakasz utolsó mérkőzésére a lényeges kérdések eldőltek. A dágiak – újoncként – a legjobb nyolc csapat közé verekedték be magukat, ami egy státuszát, és nem tudását tekintve, amatőr együttestől óriási siker. Hiszen a társaság java része munka vagy tanulás mellett vitézkedik még pluszban a röplabdapályán is.

Remekelne a Dág

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

A Dág nehéz ellenféllel néz szembe szerdán

A vármegyebeli együttes ellenfele, a sokáig az alapszakasz elsőségre joggal pályázó MÁV Előre lesz. A fehérváriak azonban a pontvadászat tavaszi folytatására kissé leültek, viszont a második helyezésük már így is biztos. Innen se feljebb, se lejjebb nem kerülhetnek. Buzás Miklós, a dágiak szakvezetője ebből adódóan ki is emelte, nem tudni, hogy a házigazdák milyen összeállításban, milyen erősségű csapatot küldenek majd ellenük a pályára. A vezetőedző azonban azt is megjegyezte, hogy teher nélkül, ám nem feltett kézzel játszanak majd, és ebből szeretnék a lehető legjobbat kihozni.