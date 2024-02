Nagy lendülettel, de idegesen kezdtek a csapatok a Magyar Kupa nyolcaddöntőjében. Ez nem csoda, hiszen a kupában a továbbjutás ezen az egy meccsen dőlt el. Talán ez is lehetett az oka annak, hogy mindkét oldalon ziccerek sorát hagyták ki a csapatok. A kapusok jól védtek mindkét háló előtt. Így az sem volt véletlen, hogy fej-fej mellett haladt a két társaság egészen a félidő derekáig, amikor a vendégségben lévő MOL Tatabánya kétgólos előnyt harcolt ki. Ezt azonban két pontatlan indítással fejelték meg, és a játékrész végén örülni kellett annak is, hogy csak egygólos a tatabányaiak hátránya.

A mérkőzés menetében a szünet után sem volt változás, mindkét oldalon továbbra is sok volt az eladott labda. Ebben az időben a játékvezetőknek is volt pár vitatható ítélete a hazaiak javára, de ezzel is csak egy időre sikerült megtörni a vendégek tempóját. Az utolsó percekig pengeélen táncolt a tatabányaiak továbbjutása, de Győri két villanása döntőnek bizonyult, így végül már csak az egyenlítésre futotta a házigazdák erejéből. A döntetlen pedig a vendégcsapat továbbjutását eredményezi a Magyar Kupa ezen szakaszában.

Kontra Zsolt, a Tatabánya technikai vezetője: – Két fáradt csapat egymás hibáiból élt. Küzdelmes, nehéz mérkőzés volt, a legfontosabb, hogy továbbjutottunk. Sajnos Ancsin Gabi dereka megrándult, nem tudni mikor számíthatunk rá újra.