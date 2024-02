A Himalájából induló megmérettetésre mindössze tizenöten vállalkoztak, március 8-ig pedig kiderül, hányan érkeznek meg a verseny végét jelentő óceánhoz. Ahogy Szőnyi Ferenc Facebook oldalán is olvasható, a résztvevők és a szervezők szerint ez a verseny az elmélyülésről is szól, a magaslatokból kiindulva az ember egy különleges belső utazáson vesz részt, míg megérkezik, így egyfajta belső zarándoklatnak is tekinthető.

Szőnyi Ferenc 3700 kilométert tesz majd meg a következő napokban

Fotó: Szőnyi Ferenc / Forrás: Facebook

A verseny szakaszokban kell teljesíteni, minden reggel hétkor van rajt. Aki eléri az aznapi célt, az onnantól pihenhet a következő napra. Nehézséget jelentenek a magasságkülönbségek is, és az időjárás is, hiszen míg Kasmírban öt fok van, Kanyakumariban legalább harminc lesz.

Szőnyi egyébként a komáromi Brigetio Öröksége Látogatóközpontban tartott előadásán jelentette be, hogy újra versenyezni kezd, nem fejezi be a pályafutását. Az ultratriatlonista az utóbbi években számtalan izgalmas versenyt teljesített, amelyekről Kálnoki Kis Attila nemrégiben könyvet is írt. Egy munka során szerezett térdsérülés azonban sokáig hátráltatta, több alkalommal operáción is átesett.