Fucsovics Márton úgy vélekedett, hogy Zverev távollétében sem a magyarok számítanak esélyesnek.

– Így sem mi leszünk a favoritok, de legalább nyomás nélkül, felszabadultan játszhatunk. Persze a közönség sokat segíthet, nyugodtan kijelenthetjük, hogy mindenkinek jól esik, amikor szurkolnak neki a hazai rajongók – utalt arra Fucsovics Márton, hogy a csarnokban már mindkét napra elfogytak a jegyek.

A németek kapitánya, Michael Kohlmann elárulta, hogy nem lepte meg őket a Nagy Zoltán kapitány döntése az első és második számú játékosról.

Úgy gondolja, a magyarok erős ellenfelek, de bízik abban, hogy a rengeteg edzésen kívül a szerencse is velük lesz így a jelenlegi 50-50 százalékos esélyekből tudnak 51-et, vagy akár magasabb arányt is csinálni. A német válogatott elégedett a Tatabányai Multifunkcionális Csarnokkal is, szerintük a pálya tökéletes az esemény lebonyolítására, és kíváncsian várják, hogy milyen lesz a csarnokban közel hatezer ember előtt játszani.

Martereren kívül Jan-Lennard Struff (24.), Dominik Koepfer (60.), továbbá Krawietz és Pütz alkotja a német csapatot, míg Nagy Zoltán kapitány Marozsán (57.) és Fucsovics (82.) mellett Piros Zsombort (129.), Valkusz Mátét (213.) és Füle Mátyást (549.) nevezte az összecsapásra.