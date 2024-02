Ahogy a hunfencing.hu is írta, a magyar válogatott hétfőn tartott csapatgyűlést, ahol Csampa Zsolt, a szövetség elnöke, Tamás Henriette főtitkár és Boczkó Gábor szövetségi kapitány kívántak szerencsét a fiataloknak. A válogatott tagjainak Szilágyi Áron, Szatmári András, Koch Máté és Gémesi Csanád is küldött egy videóüzenetet biztatásként.

Az Európa-bajnokságon Salamon Rékának és Keresztes Ádámnak is szurkolhatunk

Forrás: hunfencing.hu

A juniorok között két vármegyei vívónk is szerepel. Salamon Réka Tatabányán, míg Keresztes Ádám Tatán vív. Mindketten rendkívül jól szerepeltek a legutóbbi világkupájukon is, ahol csapatban mindketten a dobogó legfelső fokára állhattak fel. Januárban az olaszországi világkupán Salamon Réka egyéniben is aranyérmes lett.