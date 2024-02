Az elmúlt hetekben összesen hat csapat részvételével zajlott Oroszlányban a téli felkészülés jegyében egy nagypályás műfüves bajnokság. A tornán az Oroszlányi SZE, a Környe SE, a Császári SE, a Bokod FCE, a Dad SE és a Szákszendi SE vett részt, hogy körmérkőzéses formában megvívjanak egymással. A minibajnokság főszervezője - aki egyben az oroszlányi sportegyesület labdarúgó szakosztályának is a vezetője - elmondta, hogy sok csapat nem rendelkezik műfüves focipályával, ezért gondolták úgy, hogy rendeznek maguk egy tornát, ahol a meghívott csapatok felkészülhetnek a tavaszi szezonra. Ezek a csapatok a téli időszakban sokszor nem tudnak felmenni a saját pályájukra az időjárási körülmények miatt.

A Környe (bordóban) nyerte az oroszlányi műfüves bajnokságot

Fotó: Flajsz Peter / Forrás: 24 Óra

A mérkőzések a megszokott szabályrendszer szerint zajlottak, tehát kétszer 45 perc állt a csapatok rendelkezésére, meghatározott cserelehetőséggel, illetve játékvezetőkkel. Utóbbiakat azonban az oroszlányi egyesület szervezte, tekintve, hogy nem az MLSZ égisze alá tartozó bajnokságról volt szó, ezért értelemszerűen hivatásos játékvezetőket nem is kérhettek.

Gálos Csaba elárulta, hogy bár első alkalommal szervezték meg a téli felkészülési bajnokságot, máris nagyon jó visszajelzéseket kaptak. Olyan csapatok is jelezték a részvételi szándékukat, akik most még különböző okok miatt nem tudtak elindulni, ezért a jövőben több alakulattal kívánják lebonyolítani a tornát. Azt is hozzátette, hogy a következő öt évben vándorserlegként fog funkcionálni a bajnokság.