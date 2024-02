Idén is megrendezték Tatabányán a a TSC Geotech fedettpályás magasugró gálát, ahol az U16 és U18 korosztályok mellett felnőtt férfi és női versenyt is rendezett a szakosztály, számolt be róla a Tatabányai Sport Club a közösségi oldalán. A megmérettetésen jól szerepeltek a tatabányai atléták, akik egy ezüst és egy bronzérmet is bezsákoltak.

Az U16-os kategóriában versenyző tatabányai Nagy Fruzsina gond nélkül ugrotta át a 154 centimétert. Magasabb ugrásra azonban edzője, Gál Zoltán döntésére nem vállalkozott, mert a térdében fájdalmat érzett. Hétvégén ugyanis U16 Országos Bajnokságot rendeznek, ahol Fruzsina is érdekelt lesz. A fiatal atléta vélhetően nagyobb magasságokba is juthatott volna, de 154 centiméteres ugrásával így is felállhatott a dobogó harmadik fokára. Szintén ebben a csoportban Mihalik Lilla a 9. helyen végzett.

Az U16-os fiúknál a dabasi Lukács Gergely lett a befutó 184 centiméter magas ugrásával. Az U18-as fiúk mezőnyében a TSC kiválósága, Társi Zétény végzett a második helyen a győri Zemen Zalán mögött. Szintén ebben a kategóriában a lányoknál a KARC versenyzője, Tóth Lívia győzött 168 centiméterrel. A fiatal dobogósoknak Rózsahegyi Bori, kétszeres Ifjúsági Olimpiai Fesztivál győztes tatabányai atléta adta át az érmeket.