Kitértünk még az NBIII. Észak-Nyugati csoportját két ponttal vezető, aranyesélyes és egyben feljutásra pályázó Opus Tigáz Tatabánya csapatára is. A Bányász legendája elárulta: sokat beszélget a csapatban játszó Dávid fiával, tőle is tudja, hogy nagyon komolyan gondolják a másodosztályba való feljutást. Hozzátette: nehéz dolguk lesz azonban, hiszen nem elég megnyerni a bajnokságot, a feljutáshoz ezen felül még egy osztályozó összecsapást is meg kell vívni, ahol nagyon erős csapatokkal kerülhetnek össze.

Kiprich József egyébként a közelmúltban Vértesszőlősön tért vissza a magyar fociba. A hetvenszeres válogatott az utánpótláskézpést új szintre emelő „Jövő Csillagai” Programhoz csatlakozott.