A Tatabányai Multifunkcionális Csarnokban fogadta a magyar női kézilabda-válogatott Svájc együttesét az EHF EURO Cup elnevezésű felkészülési tornán. A négycsapatos tornán az év végi Európa-bajnokságot közösen rendező Ausztria, Magyarország és Svájc csapatain kívül a kontinenstornára címvédőként már kvalifikált Norvégia vesz részt. Női válogatottunk korábban négy alkalommal találkozott a svájciakkal, ezeken két győzelem és két vereség a mérleg. Tétmérkőzésen azonban eddig csak a magyar kéziválogatott tudott nyerni.

A tatabányai szurkolóktól megkapta a támogatást a női kéziválogatott

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

A csarnok nagyjából háromnegyed része megtelt, a hangulatot a kapu mögötti szektorban helyet foglalók irányították. A mérkőzést a svájciak kezdték, akiknek az első támadásuk rögtön elakadt Böde-Bíróban, a mieink az ellentámadásból megszerezték a vezetést, megadva ezzel a mérkőzés hangulatát. Mindkét csapat több hibával kezdett, egyik válogatott sem tudott elszakadni a másiktól, a magyarok részéről Kuczora Csenge azonban elemében volt, első öt gólunkból hármat is ő szerzett. A kapuban Böde-Bíró Blanka hozta megszokott jó formáját, így a tizedik perc környékére már állandósulni látszott a kétgólos magyar vezetés. A svájciak támadásban egyre többet hibáztak, miközben a magyar lányok kíméletlenül kihasználták elöl a gólhelyzeteiket, így gyorsan négy gól került a csapatok közé. A svájciak szövetségi kapitánya a 12. percben időkéréssel próbálta felrázni a csapatát, de a szakvezetői utasítások sem hoztak javulást a játékukban.

Idei első mérkőzését játszotta a női kéziválogatott

A vendégek csaknem tíz percig gólt sem tudtak szerezni, miközben Bordás Rékáék ellenállhatatlanul játszottak ebben az időszakban. A négy-öt gólos differencia ezután nem nagyon akart mozdulni, mivel a svájciak ismét ráéreztek a gólszerzésre. A 23. percben teljesen a semmiből kiállították azonnali piros lappal Bordás Rékát, miután az ukrán játékvezetők megítélése szerint a svájciak betörő játékosát túlságosan keményen állította meg. A magyar válogatott erejéről mindent elárul, hogy már az első félidő derekán tíz különböző játékosunk is szerzett gólt. A későbbiekben már a mieinknél is egyre több hiba csúszott be, ezért Vlagyimir Golovin a 27. percben kikérte az első idejét a mérkőzésen, hogy felrázza a csapatot. Az első játékrész hajrája ennek ellenére is a vendégeké volt. Miközben a svájciak egymás után szerezték a gólokat, a magyar válogatott hosszú percekig képtelen volt gólt szerezni, pedig még hétméteresből is próbálkozhattunk. A hatgólos előnyünk így a szünetre jelentősen meg is apadt. Magyarország-Svájc, a félidőben: 16-14

A félidőben különleges eseménynek lehettek szemtanúi a csarnokba kilátogató szurkolók: Ritterné Lengyel Erzsébetet, az 1965-ben világbajnokságot nyert magyar válogatott tagját köszöntötték 80. születésnapja alkalmából.

Az ellenállhatatlan Kuczora Csenge

A második félidőre kapust cseréltünk, Böde-Bíró Blanka helyére Szemerey Zsófi érkezett, aki rögtön két védéssel tette le a névjegyét. Neki is köszönhetően ez a játékrész is magyar fölénnyel indult, így visszaállt gyorsan a két csapat között a mieink számára megnyugtatónak számító öt gólos különbség. Kuczora Csenge továbbra is elemében volt, a fehér mezes svájciak nem találták az ellenszerét a magyar lánynak. A vendégek az emberhátrányos játékukat a kapusuk lehozatalával próbálták eredményesebbé tenni, de szerencsétlenségükre Szemerey parádézott a kapuban, így egyre jobban nyílt ki az olló, a 40. percben már hét volt közte.