A Bányász Baráti Kör Facebook-oldalán jelent meg egy bejegyzés, amelyben egy hűséges Tatabánya-szurkolónak szeretnének segíteni. A 67 esztendős Tamásnál ősszel diagnosztizáltak tüdő- és agydaganatot. Még december végén indítottak egy jótékonysági árverést a szurkolótársak: Almási László, a Bányász egykori NB1-es és NB2-es labdarúgója által dedikált focimezre lehetett licitálni, hogy a befolyt összegből tudják segíteni szurkolóbarátuk gyógyulását. Azt a mezt egyébként aláírta még három másik tatabányai legenda is. Kiprich József, Vincze István és Plotár Gyula is az aláírásával állt a nemes ügy mellé.

Az első jótékonysági árverésből befolyó összegből már tudtak segíteni Tamásnak és a családjának, ezért újabb licitet hirdettek a tatabányai szurkolók, egy nem is akármilyen relikviával. A legendás, 1981-ben megrendezett Tatabánya-Real Madrid UEFA-kupa mérkőzésre készített emlékpólót ajánlotta fel az Opus Tigáz Tatabánya nevében Karap Gergő technikai- és ügyvezető. Ezt a pólót is számos egykori futballista látta el a szignójával, olyanok, akik pályára is léptek a spanyol gigász elleni nemzetközi kupameccsen: P. Nagy László, Csapó Károly, Szabó György, Kiss Imre, Fischer László és Lakatos Károly.

A szurkolók közleményéből kiderül, hogy Tamás és családja nem szeretne elfogadni külön támogatást, ezért jelenleg csak az árverésre bocsátott focimezre leadott licitekkel lehet támogatni a csapatához egész életében hű szurkolót, aki már 50 éve folyamatosan a lelátóról buzdítja szeretett klubját. Tamás kint volt az egész Tatabánya számára egyik legfontosabb, legismertebb eseményén, a Real Madrid elleni mérkőzésen, ahol a Bányász óriási mérkőzésen győzte le a világ egyik legjobb csapatát 2-1-re.

További jótékonysági akciókat is terveznek a szurkolók

A Bányász Baráti Kör egyik tagja, Bakonyi Tibor megkeresésünkre elmondta, hogy Tamás a betegsége ellenére az NB3-as focicsapat összes mérkőzésén kint volt. És nem csak hazai pályán, de idegenbe is mindenhová kísérte a csapatot, ahogyan azt az elmúlt öt évtizedben is tette. A Bányász Baráti Kör két helyi szurkolói csoport egyesüléséből jött létre: a Turul Ultrái és a Turul Front tagjai döntöttek úgy, hogy a jövőben egyesítik erejüket. Tamás az utóbbi csoportnak a tagja. Bakonyi Tibor elárulta nekünk,hogy a jövőben szeretnék folytatni a jótékonysági árverést Tamás számára, illetve a most létrehozott egyesület által másoknak is szeretnének majd segíteni szervezeti formában

A jótékonysági árverés február 25-ig tart, és kizárólag a Bányász Baráti Kör Facebook-oldalán lehet licitálni.