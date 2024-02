A találkozó esélyese a jóval rutinosabb hazai együttes volt, főleg, hogy a TVSE felkészüli mérkőzés nélkül vágott neki a szezon folytatásának. Ennek ellenére a mérkőzés derekáig viszonylag jól tartotta magát a Tatabánya, de a társaságból – érezhetően – hiányzott az igazi tűz. Ez elsősorban abban mutatkozott be, ahogy egymásnak passzolgatták a labdát a vízművesek, és még a kínálkozó helyzetekben sem tudták határozottan befejezni a támadásaikat. Ennek az lett a következménye, hogy a Pest vármegyei gárda különösebb erőlködés nélkül fokozatosan növelte előnyét, és a végén már nem is „kapkodott”, hanem csak simán felőrölte a vendégek amúgy is lagymatag ellenállását. Vízműves szempontból tavaszindítónak ez a meccs nem volt túl mutatós.

Gebauer Lajos: - Ennél azért jobbra számítottam. Merész volt abban reménykedni, hogy bravúrral akár pontot szerezhetünk, mert a mutatott teljesítményünk alapján erre halvány esélyünk sem volt.