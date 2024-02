A Dabas igencsak összekapta magát a tavaszra. Sibalin Jakab, a tatabányaiak edzője, úgy fogalmazott, hogy „nem egy könnyű pálya a dabasi”. A dabasi együttes, a szezon második felében, csak egy góllal maradt alul a fürediekkel szemben, majd az éremért tolakodó csurgóiakat idegenben győzték le.

– Ősszel itthon simán nyertünk ellenük, a hétgólos sikerünk óta azonban sok minden megváltozott – mondta Sibalin edző.

– A céljaink elérése érdekében el akarjuk hozni a két pontot idegenből is. Rendben mennek a dolgaink és jó formában vagyunk. Ezt be is bizonyítottuk a kupa és a bajnoki meccseken. Legutóbb éppen az Eger ellen győztünk magabiztosan.

Vannak a rutinos kézilabdázói a Dabasnak, mint Szöllősi Szabolcs, Pallag vagy Zdolik Bence és vannak a fiatalok. Együtt pedig egy jó elegyet alkotnak. Ezen túl a védekezésük is elég hatékony.

– Mi a sebességünkben, a játékunk gyorsabb tempójában bizakodunk, amelyet hatvan percig is bírunk – emelte ki Sibalin Jakab.

– Úgy gondolom, elsősorban ezen az oldalon van keresni valónk. De azért még vannak gondjaink. Ancsin már edzegetett, Ugalde is meggyógyult és Krakovszki Bence is helyre jött, ám, hogy milyen állapotban lesznek szombatra, azt nem lehet tudni.