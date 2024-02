A kemma.hu és a 24 Óra keresi a 2023-as év sportolóit. Ezúttal is olvasóink dönthetik el, hogy kategóriánként ki legyen az Év sportolója, ki kapja a megtisztelő díjat. Jöjjenek hát a női jelöltek!

Az év sportolója szavazáson 5 női jelölt várja a szavazatokat

Forrás: Montázs/Flajsz Péter

Ki legyen az Év sportolója? Szavazz!

Bajos Gitta több hazai ranglistaversenyen végzett az élen 2023-ban

Forrás: hunshooting.hu

Bajos Gitta, sportlövő

A komáromi tehetség nyerte 2023-ban a légpuskások számát az országos bajnokságon, emellett több hazai ranglistaversenyen végzett az élen. A Wroclawban rendezett Európa Játékokon a Bajos Gitta, Dénes Eszter és Mészáros Eszter alkotta magyar női légpuskás csapat a 4. helyet szerezte meg. A márciusi tallinni Európa-bajnokságon is 4. lett a nemzeti csapat tagjakét.

2022-es eredményeiért Komárom az Év női sportolója kitüntető címet adományozta neki, az elismerést a májusi sportgálán vehette át. 2022-ben sok más remek eredménye mellett a junior Európa-bajnokság legeredményesebbje volt.

A komáromi Erődök Városa Sportlövő Egyesület versenyzője ott lesz a február végén kezdődő légfegyveres Európa-bajnokságon, amelynek Győr ad otthont. Bajos Gitta szeretne minél jobban szerepelni ott is, és nemrégiben úgy nyilatkozott, nem mondott még le a nyári párizsi ötkarikás játékokra szóló olimpiai kvótáról sem. Szavazz Gittára ezen a linken!

Hernádi Ildikó ifjú hölgyként a felnőtt mezőnyben is bizonyít

Forrás: 24 Óra

Hernádi Ildikó, autóversenyző

Az alma nem esik messze a fájától. Ez a Hernádi-lányokról, Ildikóról és Kittiről, is elmondható, hiszen az édesapjuk, Hernádi László az elmúlt időszak egyik legsikeresebb hazai autóversenyzője.

Idősebb lánya, Ildikó a 2023-as Magyar szlalom-bajnokságról az igen értékes bronzérmet vihette haza, ifjú hölgyként a felnőtt mezőnyben bizonyítva kivételes kvalitásait. Ildikó így férfiak között állhatott a dobogó harmadik fokára.

Édesapja, Hernádi László visszafogottan értékelte a sikert, mint mondta, szerinte nagyon jó szezont zártak a lányok, Ildikó különösen kitett magáért, miközben mindketten rengeteget fejlődtek az elmúlt három esztendőben. Szavazz Ildikóra ezen a linken!

Kiss Blanka az kajak-kenu ob-n K1 200 méteren lett bajnok

Fotó: Földi Imre / Forrás: Nemzeti Sport

Kiss Blanka, kenus

Nyergesújfalu büszkesége erős évet zárhatott 2023-ban. Augusztusban az országos kajak-kenu magyar bajnokságon az UTE színeiben a felnőttek közt bajnok lett K1 200 méteren, Lucz Annával párban 500 és 1000 méteren, illetve K4-es hajóban 500 méteren is.

A duisburgi, olimpiai kvalifikációs világbajnokságon a Kiss Blanka és Lucz Anna alkotta kajakos duó futamgyőzelemmel egyből biztosította a helyét a döntőben. Címvédőként szálltak vízre a K-2 200 méter második előfutamában, és a papírformát igazolva éltek azzal a lehetőséggel, hogy az első három között zárva megspórolják a középfutamot. Elsőként értek célba, így egyből bekerültek a döntőbe. Kiss Blanka és Licz Anita a versenyt végül bronzérmmel zárta 200 méteren. Szavazz Blankára ezen a linken!

Kun Anna a WestEnd párbajtőr Grand Prix-n ezüstérmet szerzett

Fotó: Dömötör Csaba / Forrás: Nemzeti Sport

Kun Anna, párbajtőröző

A Tom-Ferr Tata VSE párbajtőrözője a világranglista 6. helyén kezdte a múlt évet, amely az olimpiai kvalifikációs időszak kezdete is volt egyben. A WestEnd párbajtőr-GP-n ezüstérmet szerzett. Március végén a kínai Naninkingban rendezett világkupán Anna már a dobogó legfelső fokára állhatott. Az áprilisi Magyar Kupa fordulóban ismét aranyérem került a nyakába, majd a fujairahi világkupán lett bronzérmes. A plovidivi egyéni Európa-bajnokságon egy tuson múlt az érem, Plásztán Attila tanítványa végül az ötödik helyen zárt.

Anna a krakkói Európa Játékokon egyéniben bronzérmet szerzett, majd csapatban mindössze egy tussal maradt alul a világelső franciákkal vívott döntőben, így a magyar válogatott, amelynek két tatabányai színekben sportoló párbajtőröző, Büki Lili és Muhari Eszter is tagja volt, ezüstéremmel zárta a tornát. Kun Anna a milánói világbajnokságon is hajszálra volt az éremtől, végül 6. lett. Novemberben a legnanói világkupán sérülése miatt csak bal kézzel tudott pástra lépni, a következő, vancouveri világkupán azonban, már jobb kézzel, a 9. helyre ért fel.

Kun Anna a világranglistán jelenleg a 4. helyen áll, reális eséllyel arra, hogy egyéniben kijusson a párizsi olimpiára. Szavazz Annára ezen a linken!

Rózsahegyi Bori már nemzetközi szinten is helytálló eredményekkel büszkélkedhet

Fotó: Dömötör Csaba / Forrás: Nemzeti Sport

Rózsahegyi Bori, távolugró

A Tatabányai SC-Geotech távolugrója mozgalmas éven van túl. Számos kiemelkedő eredményt ért el, többek között megvédte a címét a Mariborban rendezett Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon, döntős volt a nála három évvel idősebb U20-asok jeruzsálemi Eb-jén, és fedett pályán, valamint szabadtéren is felállhatott a felnőtt országos bajnokság dobogójának 3. fokára.

Henyecz László sokra hivatott tanítványa a fedett pályás bajnokságon 630 centiméterre javította az U18-as országos csúcsot, szabadtéren pedig 632 centis egyéni rekorddal nyert bronzot az ob-n, amely azért is külön megsüvegelendő, mert a női távolugrás itthoni elitje nemzetközi szinten is helytálló eredményekkel büszkélkedhet. Szavazz Borira ezen a linken!

A szavazás menete Az Év sportolója szavazáson kategóriánként az olvasóink által a legtöbb voksot gyűjtő sportolóké, illetve csapatoké lesz a megtisztelő cím. A szavazás március 3-án délelőtt 10 óráig tart.

Egy jelöltre egy napon egy e-mail címről csak egy szavazatot adhatnak le, de több jelöltre is szavazhatnak. A szavazási oldalon a szavazatszámok nem lesznek láthatók.

A 2023-as év legjobb sportolóira 4 kategóriában itt lehet szavazni!