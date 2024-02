A kemma.hu és a 24 Óra keresi a 2023-as év sportolóit. Ezúttal is olvasóink dönthetik el, hogy kategóriánként ki legyen az Év sportolója, ki kapja a megtisztelő díjat. Jöjjenek hát a férfi jelöltek!

Ki legyen az Év sportolója? Szavazz!

Hidvégi Hunor az első felnőtt versenyén sem talált legyőzőre

Forrás: MKKSZ

Hidvégi Hunor, kajakos

A Tatai Hódy SE kajakosa rendkívül eredményes évet tudhat maga mögött. Már a 2022-es év egyik nagy felfedezettje is ő volt, akkor ifjúsági Európa-bajnok lett, és két világbajnoki címet is megszerzett. 2023-ban sem adta alább: az első felnőtt versenyén sem talált legyőzőre, és 1000 méteren el is hozta az aranyat. Hunor egy rövid, de intenzív felkészülés után Kopasz Bálint olimpiai bajnokunkkal 500 méteren az Európa Játékok válogató számában 3. helyen végzett. Utána az U23as K1 mezőnyben 1000 méteren nagyon szép finissel első lett, majd a felnőttek mezőnyében 500 méteren szintén hatalmas hajrával a 2. helyen végzett. A tatai kajakos a 2024-es évet edzéssel kezdte, és idén is hasonló sikereket szeretne elérni. Szavazz Hunorra ezen a linken!

Kajtár Bence előtt nagy jövő áll

Forrás: Esztergomi Kick-Box SE/Facebook

Kajtár Bence, kick-box

Az Esztergomi Kick-Box SE tehetsége a legutóbbi világbajnokságon bronzérmet szerzett, mégis a csúcsra ért fel. Hiszen Kajtár Bence a light-contact szabályrendszerben a 74 kilogrammos mezőnyben – ami a legnívósabb kategória volt a világversenyen – remekelve egészen a bronzéremig jutott. Szorgalmára és tehetségére már évekkel ezelőtt felfigyeltek, melyet mit sem bizonyít jobban, mint hogy 2013-ban az „Esztergom város Jó tanulója, jó sportolója” pályázaton, Fiú 3 korcsoportban, első helyezést ért el. Nagy jövő áll a fiatal sportoló előtt, aki az egyik legsikeresebb utánpótláskorú kick-box versenyzőként 2018-ban világbajnoki, rá egy évvel Európai-bajnoki aranyérmet is nyert. Tehetségének köszönhetően minden esélye megvan arra is, hogy a jövőben a felnőtt korosztályban is az öreg kontinens és a világ legjobbja legyen. Szavazz Bencére ezen a linken!

Oláh Levente erősen zárta a 2023-as évet: megszerezte a magyar bajnoki címet

Fotó: Mónus Márton

Oláh Levente , ökölvívó

A Tatabányai Sport Club ökölvívója számára különösen jól telt a 2023-as év. Oláh Levente az év minden fontos ökölvívó eseményén részt vett, és a legtöbbön győzni is tudott. Szeptemberben Az ifjú ökölvívó a romániai Iasiban rendezett Moldavian Belt elnevezésű versenyen legyőzte a román Pavel Marian Ionut, és a döntőbe került, ahol pontozással nyert a moldáv Artiom Tolstoi ellen. Októberben a 63,5 kg-os kategóriában induló tehetség az összes mérkőzését idő előtt zárta le, a döntőben hazai színekben versenyző ellenfele a harmadik menetben feladta ellene a küzdelmet, ezzel Oláh Levente hatodszor lett magyar bajnok. A 2023-as év zárása is erős lett, a tatabányai harcos ugyanis súlycsoportjában egyhangú pontozással és nagyszerű verekedéssel megszerezte a magyar bajnoki címet. Mindemellett a legharcosabb versenyzőnek járó különdíjat is bezsebelhette. Szavazz Leventére ezen a linken!

Pekler Zalán szeme előtt már a minél jobb olimpiai szereplés lebeg

Fotó: Koszticsák Szilárd / Forrás: MTI

Pekler Zalán, sportlövő

A komáromi Erődök Városa Sportlövő Egyesület versenyzője fantasztikus évet tudhat maga mögött. A hazai sikerei mellett Jakartából, Limából és Bakuból tért haza aranyéremmel, aranyérmekkel. Ezeken a világkupákon sikeresen szerepelt versenyzőket hívták meg Dohába, a világkupa döntőre, amelyen ugyancsak nagyszerű teljesítményt nyújtva a dobogó tetejére állhatott. A rengeteg siker közül Pekler Zalán számára a legemlékezetesebb mégis a lengyelországi Európa Játékok voltak, ahonnan négy aranyéremmel, a magyar küldöttség legsikeresebb sportolójaként utazhatott haza. Továbbá azzal az olimpiai kvótával, amellyel az idei párizsi nyári játékokon is ott lehet. A Pekler Zalán, Péni István, Mészáros Eszter, Dénes Eszter összeállítású puskás válogatott az első alkalommal kiírt sportlövő Bajnokok Ligáját is megnyerte az elmúlt évben.

2022-es eredményeiért a város az Év férfi sportolója kitüntető címet adományozta neki, az elismerést a májusi sportgálán vehette át.

Pekler Zalán gőzerővel készül a február végén kezdődő légfegyveres Európa-bajnokságra, amelynek Győr lesz a házigazdája. Utána pedig már a minél jobb olimpiai szereplés lebeg a szeme előtt. Szavazz Zalánra ezen a linken!

Budapest, 2023. augusztus 23. Wahl Zoltán a budapesti atlétikai világbajnokságon országos csúcsot döntött

Fotó: Derencsényi István / Forrás: MTI

Wahl Zoltán, síkfutó

A Tatabányai SC-Geotech versenyzőjének remekül sikerült 2023. Februárban a Nyíregyházán rendezett fedett pályás országos bajnokságon 400 méteres síkfutásban 5., 200-on a 2. helyre futott be.

Wahl Zoltán a Magyar Atlétikai Szövetség válogatotti keretébe is bekerült 200 méteren és a 4x400-as mix váltó tagjaként. Az Országos bajnokságon magabiztosan győzött 400, majd 200 méteren is.

A budapesti atlétikai világbajnokság nyitónapján az országos csúcson több mint 3 másodpercet javítva a 10. helyen végzett a 4x400 méteres vegyes váltóban. A vb-n 200 méteren előfutamában holtversenyben az 5., összesítésben pedig (ugyancsak holtversenyeben) a 40. lett. Bár továbbjutnia nem sikerült, Wahl Zoltán két századdal megdöntötte egyéni rekordját. A férfi 4x400-as váltó második embereként előfutamában a 9., összesítésben pedig a 16. helyen zárt. Döntőbe ugyan nem került, de futásával országos csúcsot döntött. Szavazz Zoltánra ezen a linken!

A szavazás menete Az Év sportolója szavazáson kategóriánként az olvasóink által a legtöbb voksot gyűjtő sportolóké, illetve csapatoké lesz a megtisztelő cím. A szavazás március 3-án délelőtt 10 óráig tart.

Egy jelöltre egy napon egy e-mail címről csak egy szavazatot adhatnak le, de több jelöltre is szavazhatnak. A szavazási oldalon a szavazatszámok nem lesznek láthatók.

A 2023-as év legjobb sportolóira 4 kategóriában itt lehet szavazni!