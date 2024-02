A kemma.hu és a 24 Óra keresi a 2023-as év sportolóit. Ezúttal is olvasóink dönthetik el, hogy kategóriánként ki legyen az Év sportolója, ki kapja a megtisztelő díjat. Jöjjenek hát a női csapatok!

Az év sportolója szavazáson 5 női csapat várja a szavazatokat

Forrás: Montázs/Flajsz Péter

Ki legyen az Év sportolója? Szavazz!

Az Almásfüzitői SC felnőtt női labdarúgói futsalban is remekelnek

Forrás: ASC

Almásfüzitői SC, labdarúgás

Az Almásfüzitői SC felnőtt női labdarúgói a 12 csapatot felvonultató NB II-es bajnokság Nyugati csoportjában a 9. helyet szerezték meg. A 2023/24-es pontvadászatot a Fejér vármegyei bajnokságban kezdte a Duna-parti település együttese. Ott remekelnek a lányok, hét forduló után, hibátlan teljesítményt nyújtva állnak a táblázat élén.

Az Esztergomi Vitézek női kézilabdázói megmutatták, milyen az, ha egy csapat szárnyal

Forrás: Esztergomi Vitézek

Esztergomi Vitézek, kézilabda

Az esztergomi női kézilabdában egészen kivételes sikersztori íródik. A másodosztályba feljutott csapat szárnyal, hiszen a bajnokságban a 2. helyen áll, a kupában pedig első osztályú ellenfeleket verve már a legjobb nyolc között van. A történet a feljutással kezdődött, majd a Ferencváros legendás edzőjének, Elek Gábornak az Esztergomhoz szerződésével folytatódott. A tavaly még a Bajnokok Ligája döntőjén kispadon ült tréner lett a sportigazgató, kedvese, a válogatott közelmúltbeli csillaga, Szucsánszki Zita pedig az erőnléti játékosedző. Karvalics Tamás vezetőedző a pálya széléről irányítja a sikert sikerre halmozó lányokat, akik a kupából a Budaörsöt és a Fehérvárt is kiverték, a bajnokságban pedig dobogón teleltek.

Az SZPK Mentőangyalok az elmúlt tíz évben rendre a dobogón végeztek

Fotó: Viszló Balázs / Forrás: 24 Óra

SZPK Mentőangyalok, floorball

Komárom női floorballosai a 2022-es bajnoki ezüstérmük után szerették volna visszaszerezni elsőségüket. Sikerült nekik, és a lányok azzal is büszkélkedhettek, hogy az elmúlt tíz évben rendre a dobogón végeztek, és 2019 óta már a negyedik aranyérmüket szerezték.

A Tatabányai SC női tekecsapatában bőven benne van az előrelépés lehetősége

Forrás: TSC

Tatabányai SC, teke

Meglehetősen viszontagságos fél szezonon van túl a Tatabányai SC női, szuperligás tekecsapata, holott az idény egy bravúros Balaton-parti pontszerzéssel indult. Ezt megelőzően a tatabányaiak gárdájának irányítását egyik kiváló versenyzőjük, Balla Ildikó vállalta magára. Ebben a „munkában” további két remek játékos, Kozma Andrea és Koródi Anita segítették csapattársukat. Mégis nehezen állt össze az együttes az őszi szezonra, hiszen elvesztették az egyik kulcs emberünket, Németh Kingát, aki Ausztriába szerződött.

A Tatabánya Women Water Polo csapata az első osztályban igyekszik öregbíteni a TSC hírnevét

Forrás: TSCWP

Tatabánya Women Water Polo

Hét bajnoki mérkőzést követően a 9. helyen telel a Tatabánya Women Water Polo női, első osztályú vízilabdacsapata, akik 2023 őszén, a legfontosabb mérkőzésen, Győrben arattak győzelmet. A fiatal tatabányai együttesből ismét távoztak pólósok. De ez már-már hagyomány Tatabányan, hogy amikor a fiatalok „beérnek, felnőnek” vagy továbbtanulnak, helyükbe a még fiatalabb, saját nevelésűek lépnek a sorba, Zantleitner Krisztina vezetőedző tanítványai közé.

A Tatabánya Women Water Polo csapatának a mostani szezonban nem akadt olyan mérkőzése, ahol komoly vereséget szenvedtek volna. Ez pedig egyértelműen a fejlődésüket mutatja.

A szavazás menete Az Év sportolója szavazáson kategóriánként az olvasóink által a legtöbb voksot gyűjtő sportolóké, illetve csapatoké lesz a megtisztelő cím. A szavazás március 3-án délelőtt 10 óráig tart.

Egy jelöltre egy napon egy e-mail címről csak egy szavazatot adhatnak le, de több jelöltre is szavazhatnak. A szavazási oldalon a szavazatszámok nem lesznek láthatók.

A 2023-as év legjobb sportolóira 4 kategóriában itt lehet szavazni!