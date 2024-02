Már maga a megnyitó is nagy siker volt a Fővárosi Nagycirkusz magyar és orosz artistáinak a közreműködésével, ami után több csapat is birtokba vette a helyszínt. Az Esztergomi Vitézek másodosztályú női kézilabdacsapata és a Dág KSE élvonalbeli férfi röplabdacsapata minden hazai mérkőzésén a Suzuki Arénában fogadja aktuális ellenfelét. A bajnoki rendszerben küzdő csapatokon kívül rendeztek már a sportcsarnokban kick-box gálát, sportbált, életmű-díj átadót, de számos iskolai és céges rendezvénynek is otthont adott az elmúlt egy évben az aréna.

Az esztergomiak bíznak benne, hogy a jövőben még több első osztályú bajnoki mérkőzésnek adhat otthont a Suzuki Aréna. Ennek elérésére pedig a Vitézek gárdájának lehet a legnagyobb lehetősége a közeljövőben.