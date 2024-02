A szervezők a nyolc darab csapatot két darab négyes csoportba osztották be. Az „A” jelű csoportot az Esztergom „A” nevű csapata nyerte meg 9 ponttal, hisze egyaránt 4:0-ra legyőzték a Dunabogdányt, és a Szomódot is, míg a TABAK ellen 2:0-ra diadalmaskodtak. Csoportmásodik lett 6 ponttal a TABAK, harmadik helyre futott be 3 ponttal a Szomódot 4:0-ra verő Dunabogdány, a Szomód pedig csoport negyedik helyén zárt.

A „B” jelű kvartettben a Lábatlan lett első 7 ponttal: az Esztergom „B”-t 0:1-re, a Párkányt 2:0-ra győzték le, a Csolnokkal 2:2-es döntetlent játszottak. A csoportban 5 ponttal a Csolnok lett a második, a Párkány 4 ponttal harmadik, míg az Esztergom „B” végzett a csoport negyedik helyén.

Az elődöntőkben az Esztergom „A” 2:0-ra a Csolnokot, míg a Lábatlan 2:1-re a TABAK-ot múlta felül. A bronzmérkőzést a TABAK 2:0-ra nyerte meg a Csolnokkal szemben, a döntőben pedig a Lábatlan nagy csatában 2:1-re verte meg az Esztergom „A” csapatát. A torna legjobb játékosa Aradi Sándor (Lábatlan), míg legjobb kapusa Trexler Tamás (Csolnok) lett.