Ahogy arról beszámoltunk már, a MOL Tatabánya kézilabdacsapat a hétvégi fordulóban egy nehéz összecsapást tudott megnyerni a Dabas otthonában. A tatabányaiak részéről értelemszerűen elégedetten nyilatkoztak a találkozó után, Dragan Djukics szerint a hosszabb kispad döntötte el a találkozó sorsát. A két csapat hamarosan a Magyar Kupában is farkasszzemet néz egymással, hogy megküzdjenek a négyes döntőbe jutásért. A mérkőzést követő sajtótájékoztató keretében mindkét fél rendkívül sportszerűen értékelte az ellenfél teljesítményét.

Dragan Djukics elégedetten nyilatkozott a mérkőzés után

Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

Dragan Djukics, a MOL Tatabánya vezetőedzője: —Először is szeretnék gratulálni mindkét csapatnak egy remek mérkőzésért, szerintem remek tempóval, rengeteg érzelemmel és jó taktikával játszottak a csapatok. Végül szerintem azért nyertünk mert több játékosunk volt, így több lehetőségünk van cserélni és így nem is fáradtak el annyira a játékosaink. Összességében nagyon kiegyensúlyozott játék volt. Úgy gondolom, hogy nem volt könnyű nyerni és nem is becsültük alá a Dabast, rendkívül jól játszottak. Hamarosan újra játszunk egymás ellen a Magyar Kupában. Egy élmény volt ellenük játszani.

Dragan Djukics után a klub német játékosa is hasonlóan értékelt

Christian Dissinger, a MOL Tatabánya német légiósa: — Én is szeretnék gratulálni mindkét csapatnak, jól játszottunk mindannyian. Sokat harcoltunk mindkét térfélen, ami nem is volt meglepetés, tudtuk, hogy nem lesz könnyű dolgunk. A végén több energiánk maradt, mert többet tudtunk cserélni. Szerintem ez döntötte el a mérkőzést. Összességében jól játszottunk és nagyon örülünk hogy nyerni tudtunk.

Tomori Győző, a Dabas edzője: — Először is gratulálok a Tatabányának a győzelemhez, és köszönjük a dicsérő szavakat, de azért bennem van némi hiányérzet a mérkőzéssel kapcsolatban. Egy ilyen csapat ellen tökéletes eszközzel kell játszani ahhoz, hogy tudjunk nyerni. Én úgy éreztem, hogy annyira nem voltunk élesek ezen a mérkőzésen, mint ahogy kellett volna. Talán ez volt részünkről a hiba és a probléma, de nyilván a Tatabánya egy rendkívül jó erőkből álló csapat, jó taktikával kézilabdáznak, úgyhogy gratulálok nekik még egyszer, abszolút megérdemelten vitték el a két pontot.

Bálint Bence, a Dabas irányítója: — Először is szeretnék gratulálni a Tatabányának a két ponthoz. Nem kezdtük olyan jól a mérkőzést, mert nehezen vettük fel az ellenfél tempóját, de aztán kicsit belejöttünk és jobban felvettük a ritmust, egyre jobb döntéseket hoztunk támadásban. Egészen jól zártuk a félidőt, de a második játékrészben egyre több hiba csúszott be, kicsit elfáradtunk. Sokat tanulunk ebből a meccsből és tíz nap múlva újra megmérkőzünk, remélem, hogy jobb eredménnyel.