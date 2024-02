Az Ippon Judo SE Tatabánya a közösségi oldalán közölte, hogy több versenyzője is Nemesvámosra utazott az MJSZ-Észak-Dunántúli Régió Nyílt Regionális Cselgáncs Rangsorversenyére. A Veszprém melletti településre a Diák A,B és C osztálybeli fiatalok is ellátogattak hogy kipróbálhassák magukat. A négy induló két arany- és két ezüstérmet szerzett a versenyen.

Remekeltek a Ippon Judos cselgáncsozók a hétvégén.

Forrás: Facebook/Ippon Judo SE Tatabánya



Az ifjúsági korcsoportban Miklósvölgyi Máté indult 73 kilogrammban, ahol aranyérmet szerzett. Ugyanebben a korosztályban Szatyina Ákos a 46 kilogrammosok között első lett.