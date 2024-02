Berecz Zoltán, a rendezvény moderátora köszöntötte a meghívott vendégeket az eseményen, melynek apropóját a dorogi sport jubileuma adta, hiszen 1914-ben, vagyis 110 éve alapították a Dorogi Atlétikai és Futball Clubot. Elhangzott, hogy a rendezvény a szabadidő és versenysport kiválóságainak közös ünnepe.

Az egyesületek, szakosztályok az elmúlt hetekben jelölték a díjakra a tavalyi évben kiemelkedő eredményeket elért sportolókat. A legjobbakat egy neves személyekből álló zsűri választotta ki, melynek Csicsó Erika, a Komárom-Esztergom Vármegyei Diáksport és Szabadidő Egyesület sportreferense, Kanyó Balázs, a Komárom-Esztergom Vármegyei Kézilabda Szövetség elnöke és Sámuel Botond, a Tatabányai Sportclub elnöke volt a tagja. A gála elején a Diótörő Gyerektánc Egyesület táncosainak műsorát láthatták az érdeklődők, a koreográfiát Csontos Mária táncművész, művészeti vezető állította össze.

Dr. Tittmann János polgármester köszöntőjében kiemelte: az idei év ünnepi esztendőnek számít a város életében, hisz 40 éve nyilvánították Dorogot várossá. Felidézte, hogy 100 évvel ezelőtt tették le a Bányásztemplom alapkövét és 1914-ben, egy súlyos, konfliktusokkal terhelt időszakban civilek, polgárok hozták létre a sportegyesületet, ők mind örömöt, illetve értéket leltek a sportban. Véleménye szerint a városi rang mindig is megköveteli a településen élőktől azt, hogy ehhez a nívóhoz méltóan teljesítsenek. Hozzátette: a rendezvény lehetőséget nyújtott arra, hogy megmutassák, kik azok a sportolók, akikre a dorogiak egyaránt büszkék lehetnek. Dr. Tittmann János végül kitért arra is, hogy az idei esztendőben a városi költségvetésből 1,2 milliárd forintot fordítanak a sportra, ebből természetesen az uszoda korszerűsítése jelenti a legnagyobb részt, de mintegy 500 millió forint jut az egyesületek, közösségek működésére.

Ezt követően Knyaskó Máté, az est házigazdája, Dorog Város Egyesített Sportintézményének vezetője gratulált a jelölteknek és reméli, hogy az idei évben is hasonlóan jó teljesítményt fognak nyújtani. Vig Attila, az egyesület elnöke kijelentette: hogy a sikerek sosem jönnek maguktól, meg kell küzdeni értük ami sok esetben fáradtságos edzésekkel és lemondásokkal jár. Úgy véli, hogy a belső motiváció mellett szükség van arra is, hogy a külső környezetből is támogatást kapjunk. Ennek érdekében 2023-ban a klubban minden hónapban díjazták a sportolókat, a tizenkét jelöltből került ki a győztes.

Mátyás Gergő Vig Attilával és Sasvári Bélával

Fotó: W. P. / Forrás: 24 Óra

A Dorogi Atlétikai Club Év Sportolója címet 2023-ban Mátyás Gergő karatéka érdemelte ki, aki Vig Attilától és Sasvári Bélától, az Optic Word üzletlánc tulajdonosától vehette át a kitüntetést. A méltatásban elhangzott, hogy Mátyás Gergő szorgalmasan edz minden nap, erőnléti edzéseket is végez. A számos hazai versenyen elért siker mellett a tavalyi budapesti Európa-bajnokságon harmadik lett, nagykorúságának elérésig szeretné elvégezni a bíróképzést és edzőként is tevékenykedne a jövőben.

Ezután további hét kategóriában vehettek át díjakat a sportolók. A 14 év alatti lányok között Molnár Zara (karate), a 14 év alatti fiúknál Vágvölgyi Vazul (karate) lett a legjobb. A 14-18 év közötti lányok korcsoportjában Puksa Luca (kick-box), a 14-18 év közötti fiúknál Torda Regő (birkózás) győzött. A 18 év feletti lányok közül Előd Nikoletta (kézilabda), míg a felnőtt férfi mezőnyből Klányi Krisztofer (birkózás) részesült elismerésben.

A zsűri Klányi Jánost, a Dorogi Atlétikai Club birkózó szakosztályának edzőjét választotta a 2023-as Év Edzőjének. Az önkormányzat a jó tanuló, jó sportoló címmel Ormai Tamást, a Dorogi Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű és Sportiskolai Általános Iskola Zrínyi Ilona Tagiskolája tanulóját jutalmazta. A díjazottak dr. Tittmann Jánostól vehették át az elismeréseket. A gála végén a Pilisi Kolibri Sport-Tánc Egyesület produkcióját láthatta a közönség. A díjátadó után rendezték meg a Dorogi Sportbált, amelyen a TONiC együttes és Dj Tomy Slow felelt a hangulatért.