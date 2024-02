Az U15-ös utánpótláscsapat legutóbb is a MÁV Előrével nézett szembe, akkor sikerült legyőzni őket egy rendkívül szoros mérkőzés során. Most viszont a MÁV Előre csapatánál lesz a hazai pálya előnye. A Tatabányai Röplabda Sport Egyesület U20-as csapata is remekül teljesít az idényben, a jó szereplést hazai környezetben folytathatják.

Röplabda U15 II.

MÁV Előre–TRSE

Lovasberény, szombat, 11 óra

TRSE–BDSE

Lovasberény, szombat, 13.00

Röplabda U20

TRSE–UNI Győr SZESE

Pólya György Általános Iskola, szombat, 11 óra

TRSE–KASI

Pólya György Általános Iskola, szombat, 15 óra