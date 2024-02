Már az első felvonás is jelezte, itt most nagy előadásra lehet számítani, hiszen Budapesten is csak 3:2-re tudott nyerni a Pénzügyőr. Nem csoda, hogy ezen az összecsapáson is nagy küzdelemnek lehetett tanúja a lelkes publikum. A második szett is végletekig kiélezett küzdelmet hozott. A játszma hajrájában, kétpontos hazai vezetésnél, nyitást rontottak a dágiak, így kiegyenlítettek a vendégek. Emiatt, ha lehet, még inkább felforrósodott a hangulat, ám végül hatalmas küzdelemben, de behúzta a második játszmát is a Buzás-legénység.

A harmadik menetben úgy tűnt, a játszma derekánál kapták el a fonalat Krupánszkiék, ugyanis döntetlen állásról ötpontos előnyt harcoltak ki, és a vendéglátók ezután már nem lazítottak. Ennek az lett az eredménye, hogy magabiztosan hozták a harmadik játszmát is a dágiak, és három pontot szerezve megerősítették a helyüket a legjobb nyolc között.

Buzás Miklós: - Végig kiélezett mérkőzést vívtunk. Amikor előnyt harcoltunk ki, ellenfelünk ledolgozta. Nehéz volt megtörni a védekezésüket, de sikerült. Le a kalappal a srácok előtt, mert végig koncentráltan játszottak.