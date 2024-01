A második negyedben Keller Iván villanásaival ismét ellépett a Zalaegerszeg, azonban egy kissé szétesett a hazai együttes, egy perc múlva már az Oroszlány két pontra csiszolta le a hátrányát, és megőrizve hidegvérét 22-21-re meg is nyerte ezt a játékrészt. (45-42)

A nagyszünet után azonban az OSE-szurkolók nagy bánatára az oroszlányiak játéka szétesett, ennek köszönhetően hamar tízpontos előnyt szorgoskodtak össze a zalaegerszegiek. A zalaiak lendületét Váradi Kornél időkérése és Gholston remeklése sem törte meg, így a 28. percben már 66-52-re vezettek. Nem meglepő módon feszült volt a hangulat, ami abban is megmutatkozott, hogy Paige és Werner szólalkozott össze, amiért mindkét játékos technikait kapott. A negyed végére nem történt nagy változás a két csapat játékában, a Lions reményei azonban már kezdtek széthullani. (76-59)

A zárónegyedet 7-0-val nyitotta meg az Oroszlány, a hazaiak vezeőedzője, Lubomir Ruzicka alig két perc elteltével időt is kért, ezután pedig a jó védekezésüknek és Hicks remek játékának köszönhetően nem engedték közelebb magukhoz az oroszlányiakat, akiknek nem használt az időkérés, és az egerszegiek gyorsan tizenhat pontos vezetést alakítottak ki, és magabiztosan 94-77-re meg is nyerték a mérkőzést.

Hiába szerzett Riddley és Gholston együttesen 56 pontot, a magyarok csak 4 pontot tettek a közösbe, ezzel a vereséggel pedig az Oroszlány jelenleg az utolsó előtti helyet foglalja el a tabellán. Az oroszlánok jövő hét szombaton 18 órától hazai pályán fogadják a bajnokesélyes Alba Fehérvár együttesét a bajnokság 16. fordulójában.

Lubomir Ruzicka: Nagyon tisztelem az OSE-t, és csak arra tudok gondolni, hogy amikor harminccal ott sajnos vereséget szenvedtünk, az milyen volt számunkra, de ma úgy éreztem, hogy főként a harmadik negyedben a védekezésünk is összeállt, voltak jó dobásaink, kizártuk őket és nagyon jó volt a játékunk. Tovább kell küzdenünk, hiszen jövő héten Kecskemétre utazunk.

Váradi Kornél: Először is gratulálok a győzelemhez a ZTE-nek, az egész mérkőzésen kontrolláltan és jól játszottak. Az első félidőben ez ránk is jellemző volt, a másodikban azonban a kimaradt dobásaink miatt engedtük, hogy átrohanjanak rajtunk. Nem ment a támadás sem most annyira, ezen mindenféleképpen változtatnunk kell. Kevés ideje dolgozunk együtt, a következő mérkőzésünk is nagyon kemény lesz hazai pályán, lesz egy hetünk dolgozni, de ezek azok a hibák, amiket mindenképpen ki kell javítanunk ahhoz, hogy győzelmeket tudjunk szerezni a bajnokságban.