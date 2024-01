A klub közösségi oldalának tájékoztatása szerint a 32 éves, 203 centiméter magas átlövő hétfőn csatlakozik Dragan Djukic vezetőedző csapatához.

A német származású junior világbajnok játékos 2016-ban Európa-bajnoki címet, valamint olimpiai bronzérmet is szerzett. Eddigi pályafutása során számos nagynevű klubban szerepelt, köztük a spanyol Atlético Madridban 2013-ban, a német THW Kiel csapatában 2015-2018-ig, valamint játszott az észak-macedón Vardar Szkopje együttesében, amellyel 2019-ben megnyerte a Bajnokok Ligáját. Dissinger a 2023/2024-es idényben októbertől december végéig a PLER-Budapest együttesét segítette céljai elérésében. A balátlövő másfél évre kötelezte el magát a tatabányai klub mellett.

A PLER-től való távozását Instagram-oldalán be is jelentette Dissinger még december 31-én. Akkor arról írt, hogy a csapat mindig különleges helyet foglal majd el a szívében. 24 órás insta-story-ban pedig meg is osztotta szombat délután, hogy kék-fehérben folytatja a pályafutását.

Dissinger az Instagra.oldalán is beszámolt arról, hogy Tatabányára igazol

Forrás: christiandissinger/Instagram

Előző klubjának szakosztályvezetője, Börcsök Csaba csalódott volt a hat bajnokin 36 gólt szerző játékos távozása miatt. Mint a csapat honlapján fogalmazott, Christian jól érezte magát náluk, beilleszkedett a csapatba a pályán és azon kívül is.

Elmondása szerint visszautasíthatatlan ajánlatot kapott egy másik klubtól. Szerettünk volna ezzel az ajánlattal versenyezni, de sajnos nem tudtunk. Köszönünk Christiannak mindent, amit eddig a PLER-ért tett.

Őt nem lehet egy az egyben pótolni, főleg nem télen, pár nap alatt, de dolgozunk azon, hogy megerősítsük a keretet − tette hozzá Börcsök.