A Tatabányai Sport Club közösségi oldalán számolt be arról, hogy a hétvégén kétszer is ringbe szállt Oláh Levente. Bemutató mérkőzés kereti között lépett szorítóba a Kóczián Kupán a székesfehérvári Major Milánnal szemben, aki ellen egyhangú pontozással győzött. Levi ezt követően sem állt le, robogott tovább és Oroszlányban is bizonyított. A Dányi Zoltán Emlékversenyen a helyi Pál Martinnal mérkőzött meg, aki ellen döntő fölénnyel bizonyult jobbnak.

Ezen a versenyen nem csak Levi, hanem a TSC 9 fiatalja is részt vett úgynevezett minimumvizsgán. A fiatal ökölvívók névsora: Nagy Ruben, Tóth Anna, Lakatos József, Radics Carlo, Rekettyei Dávid, Farkas Rajmund, Juhász Attila, Bihari Joel és Lakatos Brendon.