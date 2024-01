A beszámoló szerint a megmérettetés remek hangulatban telt el, szoros párharcokat láthattak az érdeklődők. Azt írják, hogy Szilágyi Dániel a lelkesedésének és a játék iránti alázatának köszönhetően nyerte meg a tornát. Mögötte Rácz Dávid végzett a második helyen, Takács Imre pedig harmadik lett. A legnagyobb kiszálló Jancsó Dániel nevéhez fűződik, a legtöbb 180-ast pedig Karácson László dobta. A versenyen átadták a nemrég alapított Szárnyaló Főnix Díjat, amit a legjobb eredményt elérő táti Főnixes játékos érdemelhet ki. A különdíja a tornagyőztes Szilágyi Dánielhez került.

Szilágyi Péter, a 2021-ben tizenkét fő közreműködésével újjáalakult klub menedzsere elmondta, hogy a táti darts verseny különlegessége, hogy a nagy dartsos, televízióban is közvetített megmérettetésekhez hasonlóan a kultúrházban is zenére vonultak be a játékosok. Sőt kivetítőn írták az eredményeket, de volt számoló és speaker, azaz kommentátor is a döntőben. A kupán egyébként összesen 27 fő állt a táblák elé, akik a visszajelzések szerint elégedettek voltak a szervezéssel és a hangulattal.