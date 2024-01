A klub hivatalos közösségi oldalai szerint nem sokkal dél után már meg is érkezett a stadionba Kiprich, akit a képek tanúsága szerint rengeteg ember, köztük számos fiatal is fogadott. Emellett a helyi szurkolók egy látványos, görögtűzzel megtámogatott drapériával is köszöntötték a legendát, amelyen az alábbi felirat olvasható: Tovenaar van Tatabánya, held van zuid! (A fordító szerint ez Tatabányai varázsló, déli hős!-t jelent – a szerk.)

Görögtűz és látványos drapéria is köszöntötte Kiput

Forrás: Feyenoord Rotterdam/X

A csapat szurkolóinak Instagram-oldalára is rengeteg tartalom került ki a jeles alkalomról. Közzétettek képeket, amint Kipu a szurkolókkal csinál fotókat, a megérkezés pillanatáról videót is láthatunk, miközben a szurkoló a „József, József!” kiáltással méltatják. Sőt, még egy megható archív felvételt is megtekinthetünk a legenda rotterdami éveiből, amikor konkrétan a vállán cipelték őt csapattársai.

A Feyenoord-Twente mérkőzés egyébként gól nélküli döntetlennel zárult, amelyen a hazaiak egyik játékosa egy tizenegyest is kihagyott. A Feyenoord így továbbra is 5 ponttal (43 pont) előzi meg a harmadik helyezett Twentét (38 pont) a bajnokság tabelláján, az első hely viszont egyelőre lőtávolban sincs számukra: a PSV Eindhovennek ugyanis 55 pontja van, 12-vel több, mint a rotterdami csapatnak.