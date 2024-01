Azt is elárulta, hogy jó hangulatban és motiváltan láttak neki a munkának.

– Nagy dolognak tartom, hogy a tavalyi évhez hasonlóan idén is edzőtáborozáson vehettünk részt. Amellett, hogy ez egy rendkívül jó lehetőség a csapatépítésre, a környezetváltozás hatása is kedvező. Célunk az, hogy minél jobban megtörjük a felkészülési időszak monotóniáját és mind mentálisan, mind fizikálisan frissen kezdhessük meg a “tavaszi hadjáratot”.

Elmondta: a felkészülés első két hetében felkészítik a játékosok szervezetét, egy három hétig tartó igazán megterhelő időszakra. Főként a felkészüli meccsekkel és a pályaedzésekkel fog telni az idejük. Az utolsó két hét pedig az optimalizálás jegyében fog telni, ott már a robbanékony munka, frissítés és különböző játékelemek gyakorlása, tökéletesítése fog zajlani.

Elmondta, hogy a keret összes játékosa egészségesen kezdte meg az edzéseket a csapattal, fontosnak tartja hogy mindenki így tudjon teljesíteni.

–Az ősz folyamán - csupán néhány alkalomtól eltekintve - nem tudtuk élvezni a kibővített játékoskeret adta előnyöket és lehetőségeket a sok sérülés miatt. Ami a játékoskeretben történő változásokat illeti, úgy gondolom nagyon erős állománnyal bírunk. Csupán kis változtatásra lehet számítani annak érdekében, hogy a támadó potenciál még markánsabban álljon a csapat szolgálatára – mondta Gyürki a csapat állapotáról.

A visszaszámlálás megkezdődött a bajnokság kezdetéig.

– A csapatnak és a stábnak az a feladata, hogy a lehető legjobban felkészüljünk. A célkitűzésünk nyár óta nem változott, csupán az álmunkhoz vezető út rövidült le.