Röplabda NB I. Extraliga, férfi, 14. forduló

Dág KSE – TFSE 3:0 (18, 15, 15)

Esztergom, Suzuki Aréna

Dág: Krupánszki, Kun, Szabó B., Sow, Flachner D., Csordás. Csere: Farkas R. (liberó), Nagy P., Czibula. Edző: Buzás Miklós.

A mérkőzés alakulása, 1. játszma: 4-5, 9-9, 18-9, 21-14, 24-18. 2. játszma: 7-2, 14-5, 18-8, 24-15. 3. játszma: 5-5, 11-7, 15-10, 19-11, 23-13, 24-15.

A rendezvényen körülbelül 100 szurkoló vett részt.

A mérkőzést Takács Á., dr. Árpás Krisztina vezette.

Esélyeshez méltóan kezdte tavaszi első mérkőzését a dági együttes. A Buzás-legénység igyekezett azonnal magához ragadni a kezdeményezést, és az első szett derekától egyértelműen dominálták a házigazdák a találkozót. A fővárosi ellenfélnek csak felvillanásai voltak a teljesítményük végig rosszabb volt a dági csapatéval szemben. A házigazdák a második felvonásban már esélyt sem adtak riválisuknak, hanem gyakorlatilag az őrületbe kergették az egyetemistákat, illetve sokszor kényszerítették őket hibázásra.

A folytatásban sem változott a meccs menete, miközben a dágiak a játék minden elemében felülmúlták a budapesti csapatot. Így nem csoda, hogy az összecsapás mindössze egy órára, pontosabban 63 percre „vette igénybe” a lelkes dági drukkerek „türelmét”. A mérkőzésen hozott egy jó alapjátékot a dági együttes, Szabó Bence és Kun Miklós irányításával.

– A TF korábbi eredményei, mérkőzései alapján nagyobb ellenállásra számítottunk. Meg is beszéltük, hogy már a játszmák elején vegyük el ellenfelünk kedvét. Ez be is jött, hiszen minden szett elején akkora előnyt harcoltunk ki, amivel végül célba értünk. A csapat önbizalmának jól jött ez a sima győzelem. – mondta el Buzás Miklós edző a mérkőzés után.