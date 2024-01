– Tehát már Budapesten van az otthona?

– Két éve költöztem Budapestre, ott is edzek, ott élek, hiszen a Magyar Sportlövők Szövetségénél főmunkatársi pozíciót töltök be. A szövetségnél a versenyigazgatónak és a nemzetközi kapcsolatokért felelős igazgatónak segítek be. Ha bármivel megbíznak, állok elébe, és segítek nekik. Ez jó kiegészítés az élsport mellett, mert mással is tudok foglalkozni, nem csak az edzésekkel.

– Azért gyakori vendég Komáromban is?

– Nagy szeretettel jövök vissza mindig Komáromba, hiszen a családom itt él, és a lövészpályafutásom is innen indult.

– Edzőivel kidolgozták már az olimpiai felkészülés menetrendjét? Kik azok, akik részt vesznek ebben a munkában?

– Már kijelöltük azokat a versenyeket, amelyeken szeretnék elindulni. Szeretnék Párizsban edzőtáborozni két hetet, hogy megismerhessem az olimpiai lőteret. Mára már rengetegen segítik a felkészülésem. Az edzőm, Miskolczi Julianna mindig elkísér, de sportpszichológussal is dolgozom együtt, Szilárdi Katalinnak sokat köszönhetek. Az EVSE vezetőjére, Horváth Zsoltra is számíthatok a mindennapokban. A versenytársakkal rengeteget edzünk, a családom, a barátaim és a párom is támogat. Nélkülük semelyik eredményemet nem tudtam volna elérni.

– A 2021-es tokiói olimpián milyen tapasztalatokat gyűjtött? Mi az, amit most kamatoztatni tud azokból?

– Az a verseny nem feltétlenül sikerült a legjobban, viszont rengeteg tapasztalattal gazdagodtam. Biztos vagyok benne, hogy a második olimpiámon már sokkal könnyebben tudok lőállásba állni. Akkor még kicsit nagy volt a mentális teher, amit az ötkarika tud okozni a sportolóknak.