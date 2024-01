– Nagyon köszönöm a Komárom-Esztergom Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesületnek a jelölést, a díjjal elismerték azt is, hogy számos vármegyei, országos elődöntő, döntő és nyári sporttábor szervezésében is részt vettem. Nagy megtiszteltetés számomra ez az elismerés – mondta Kovács Barna az ünnepséget követően. A testnevelő hozzátette: büszke arra is, hogy a Szőnyi Bozsik József Általános Iskola a nyolcadik legeredményesebb lett az általános iskolák között. Gratulált a középiskolák mezőnyében első helyezett Kultsár István Technikum és Szakgimnáziumnak is.

Az elmúlt évben is jutott elismerés Komáromba, akkor Pőcze László, a Jókai Mór Gimnázium tanára kapta a vármegye legeredményesebb testnevelője díjat. Azon a rendezvényen Kronavetter János, a Dorogi Magyar-Angol KT és Sportiskolai Általános Iskola Petőfi Sándor Tagiskolája pedagógusa pedig Diáksportért díjat vehetett át.